97 évesen halt meg Judith Leiber, a világhírű táskatervező

Budapesten született, de Amerikában lett világhírű, királynők és filmsztárok is hordták extravagáns táskáit. Leiber pár órával élte túl férjét, akivel 72 évig voltak házasok.

Judith Leiber New York állambeli otthonában hunyt el szívrohamban, nem sokkal férje, Gerson Leiber festő halála után. Pár évvel ezelőtt közös kiállításuk is volt Manhattanben, amúgy több, mint hét évtizede éltek házasságban, még Budapesten találkoztak a II. világháború után, ahova a férfi amerikai katonaként érkezett.

Judith Leiber 1921-ben született Budapesten magyar zsidó családba, akkor még Pető Judit néven. Szülei nyomdokaiba lépve, Londonban tanult kémiát és kozmetikát, de hazatérve ezen a téren nem érvényesülhetett a zsidótörvények miatt. A kézművesség azonban még nyitva állt előtte, így tanult meg varrni, és került egy táskakészítő vállalathoz. “Tulajdonképpen Hitler állított rá engem a táska bizniszre” – foglalta össze ezt a sorsfordulatot később fanyar humorral. Ő volt az első nő, akit felvettek a Magyar Táskakészítők Szakszervezetébe. A holokauszt borzalmait sikerült átvészelni a családnak. A svájci konzulátustól védelmet kaptak egy darabig, a háború legsötétebb hónapjaiban azonban egy gettóba kényszerítették őket, ahol 60 emberrel együtt kellett élniük egy pincében.

Fejben végig táskákat terveztem, hogy menekülőutat alkossak

– mondta Leiber erről az időszakról, aki csak a szovjetek győzelme után költözhetett vissza családjával otthonába.

„A fejemben táskákat terveztem, hogy menekülőutat alkossak magamnak” Judith Leiber holokauszttúlélő, táskái pedig a Szex és New York mellett a vörös szőnyegeken is folyamatosan feltűnnek.

Leiber extravagáns, csillogó táskáit nemcsak sztárok és világvezetők hordták az elmúlt évtizedek során, de sokan műalkotásnak tekintették – többek között a pop art atyja, Andy Warhol is. A New York-i Metropolitan Museum of Arts is felvette állandó gyűjteményébe egyedi tervezéseit. Leiber nem értett ezzel egyet, szerényen azt nyilatkozta egyszer erről:

Őszintén szólva, én nem tekintem őket művészetnek. Egyszerű mesterember vagyok.

Ennek ellenére olyanok hírességek hordták táskáit, mint Greta Garbo vagy Diana Ross, és II. Erzsébet is azt kapott ajándékként kaliforniai látogatása során. Barbara Bush még a férje beavatási szertartásán is Leiber-táskát viselt, de a többi first lady sem maradt le: Nancy Reagannek és Hillary Clintonnak is volt sajátja. A mai napig alig akad olyan vörös szőnyeg, ahol valaki ne viselne tőle valamit.

Leibert többször megkérdezték pályája során, hogy viselte-e valaha más táskáját, mire megvolt a frappáns riposztja:

Vagy a sajátomat hordom, vagy egy papírzacskót. Papíracskót sosem viselek, szóval ki tudják találni a választ…

Judith Leibert férjével együtt temették el hétfőn.

Kiemelt kép: Amy Sussman/Getty Images/AFP