Függővé tenné gyerekeinket is a Netflix

A Netflix egy új játékos megoldást tesztel, melynek lényege, hogy a gyerekek pontokat kapnának a mesék megtekintése után.

– közölte a Netflix a Variety-vel.

Akik részt vesznek a tesztelésben, egy piros lakatot láthatnak a sorozatok borítóin, a jobb felső sarokban. Ugyanakkor a pontok gyűjtése (egyelőre?) nem old fel semmilyen új tartalmat, amihez nem férnénk hozzá egyébként is a videostreamelős szolgáltatásban. Ez okozott is némi zavart a felhasználók körében, akik nem értették, mihez tudnak kezdeni újdonsült pontjaikkal.

Sokan aggódnak amiatt, hogy a gamifikáció még inkább függővé teszi majd a gyerekeket: így is sokszor nehéz megbeszélni velük, hogy nem nézhetnek meg még egy részt, ha az újabb epizódok még több pontot jelentenek, a versenyszellem is feléled bennük.

You now get badges for watching certain Netflix kids shows and yeah, it’s totally working considering we’ve watched all 6 episodes of Trolls at least 3 times today.

— Mia 🦅 (@mrsmiamac) March 7, 2018