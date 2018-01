Tizenhárom érv, amiért jó év lehet 2018 a moziban

Bőven lesz mit várni idén a moziban. És ez még főleg csak 2018 első félévének termése!

2017-es filmes toplistánkra ugyan egyetlen hollywoodi blockbuster sem fért fel, de ebben nem volt semmi koncepció: könnyen elképzelhető, hogy az idén decemberben másképp alakulnak majd a dolgok. Az általunk várt filmeket összesítő listán legalábbis helyet kapott egy kisebb raklapnyi szuperhős, Han Solo, de még Pókember pszichotikus ellenfele is. Persze nem hiányoznak a leheletfinom drámák, társadalomkritikus presztízsfilmek és az édes-bús vígjátékok sem. Rögtön januárban erős lesz a felhozatal, de később is lesz mire jegyet váltani.

Három plakát Ebbing határában (január 25.)

A drámaíróként már rég befutott Martin McDonagh tíz éve tette le filmes névjegyét az Erőszakikkal, amely a debil magyar cím ellenére is minden idők egyik legviccesebb gengsztervígjátéka volt. Új filmje hasonló izgalmakat ígér: abszurd humor, drámai konfliktus, válogatott trágárságok és hirtelen elszabaduló erőszak keveredik benne. Coenék kedvenc színésznője, Frances McDormand alakítja a gyászoló anyukát, aki kritikus hangvételű óriásplakátokkal bosszantja fel a helyi hatóságokat, mert nem nyomozták ki a lánya gyilkosát.

A Pentagon titkai (január 25.)

A Pentagon titkait már csak azért is érdemes megnézni, mert bármily hihetetlen, de ez az első film, amelyben Meryl Streep és Tom Hanks együtt szerepel, ráadásul egyből Steven Spielberg rendezte őket. Ettől persze még simán lehetne rossz, de az első kritikák szerint Spielberg nem fojtotta nosztalgiába és pátoszba az újságírók társadalmi szerepéről szóló példázatot, hanem nagyon is időszerű kérdéseket feszeget a nyilvánosság és a hatalom viszonyáról. Úgy is mondhatnánk, hogy ez Hollywood legnagyobb neveinek színes, szélesvásznú válasza a Trump-korszakra.

A világ összes pénze (január 25.)

Ridley Scott filmje majdnem áldozatul esett a zaklatási botrányoknak, de Ridley Scott nem esett kétségbe: egy huszárvágással megoldotta a helyzetet, és pár nap alatt kiradírozta a vállalhatatlanná vált Kevin Spaceyt a filmből. Így azt már sosem tudjuk meg, milyen volt Spacey a fösvény olajmágnás, J. Paul Getty szerepében, de azért a helyére beugró Christopher Plummer sem tűnik rossz választásnak. Őt kell meggyőznie Fletcher Chase-nek, az egykori CIA-ügynöknek, hogy engedjen és fizesse ki a súlyos váltságdíjat, amit elrabolt unokájáért követelnek. Nem tűnik könnyű menetnek, ezért A világ összes pénzére érdemes lesz odafigyelni.

Fantomszál (február 1.)

Paul Thomas Anderson azon rendezők közé tartozik, akiknek mindig kijár a figyelem. A Fantomszálnak már az előzetese is hipnotikusnak tűnik, ráadásul Daniel Day-Lewis a forgatás után bejelentette, hogy visszavonul a színészettől, így feltehetően ez lesz az utolsó filmszerepe. Ő alakítja Reynolds Woodcockot, a megszállott és hiperkényes divattervezőt az 50-es évek Londonjában, akinek jól szervezett életét egy csapásra felborítja, hogy találkozik egy pincérnővel, aki múzsája és szeretője lesz egyszemélyben. A szerep hasonlóan nagy lehetőségnek tűnik, mint Daniel Plainview figurája volt a páros korábbi közös filmjében, a Vérző olajban. A lényegi történések valószínűleg itt sem a felszínen, hanem a lélek mélyen húzódó, sötét csatornáiban zajlanak majd.

Szólíts a neveden (február 8.)

Az idei Oscar-gála egyik nagy esélyese, egyben az utóbbi évek leggyönyörűbb szerelmesfilmje, amely mellékesen egy kamaszfiú és egy idősebb férfi egynyári kapcsolatát bontja ki egy észak-olasz kisvárosban. Luca Guadagnino már korábban is többször bizonyította, hogy mindent tud a vágy mozgóképes megragadásáról, de a Szólíts a neveden az olasz rendező eddigi legérettebb filmje, amelyben már semmiféle bűnügyi mellékszálra nincs szüksége, hogy bemutassa hiány és beteljesülés örök árapályát az emberi kapcsolatokban.

A víz érintése (február 22.)

Akit szíven ütött annak idején az Ördöggerinc vagy A Faun labirintusa, most örülhet. Guillermo del Toro új filmje ugyanis éppolyan varázslatosnak, sötétnek és érzékenynek tűnik, mint korábbi remekművei. Mindössze annyi változott, hogy ezúttal nem a spanyol polgárháború, hanem a hidegháborús amerika nyújtja a bizarr tündérmese hátterét. Elisa, a magányos takarítónő egy titkos kormányzati épületből szabadítja ki az ott őrzött különös lényt, és innentől természetesen senki nincs biztonságban. A bárgyú óriásrobotos roncsderbi (Tűzgyűrű) és egy félresikerült kísértet-horror (Bíborhegy) után végre nagyon új fest, újra magára talált a legnagyobb fantáziájú mexikói rendező.

Lady Bird (március 1.)

Sokáig tartotta a Toy Story 2-től elhódított 100 százalékos rekordot, de aztán egy elvetemült kritikus lehúzta, így már csak 99 százalékon áll a Rotten Tomatoeson. Ennek ellenére hatalmas egyetértés uralkodik abban, hogy a Lady Bird az utóbbi évek legszebb filmje a felnőtté válás nehézségeiről. A világ és erős akaratú anyja ellen egyszerre lázadó címszereplőt Saoirse Ronan alakítja, aki már az előzetesben is annyira elbűvölő, hogy kilóra megveszi a nézőt. Nem véletlen, hogy őt magát, és Greta Gerwig filmjét is komoly Oscar-esélyesként tartják számon.

Bosszúállók: Végtelen háború (április 26.)

Bár kezdjük már unni a receptre készülő Marvel-filmek dömpingjét, azért a Bosszúállók harmadik része elég jó mókának tűnik. A szuperhősök El Clasicója persze dramaturgiai rémálom az alkotóknak a végtelen+1 szereplőjével, másfelől viszont igazi jutalomjáték, ahol össze lehet ereszteni az önérzetes karaktereket. Aztán az előző két részhez hasonlóan talán itt is sikerül megoldani, hogy senki ne sikkadjon el teljesen, és még a fő sztorira is jusson egy kis idő. A kamaszos Pókember és a galaxis szemtelen humorú őrzői pedig bizonyára vérfrissítést jelentenek majd az egyre fáradó Bosszúállóknak, ahol már Vasember is unalmas, felelősségteljes és okoskodó felnőtté fakult a cinikus playboyból.

Solo: A Star Wars Story (május 24.)

A mindent bekebelező Disney semmit nem bíz a véletlenre, így ideje beletörődni: mostantól nem telhet el év Star Wars-őrület nélkül. Idén például Han Solo eredettörténete érkezik, akit a kevéssé ismert Alden Ehrenreich alakít majd. Nem sok jót sejtet, hogy az eredeti rendezőpárost menet közben lökték ki a projektből, hogy helyettük Ron Howard vezényletével fejezzék be a forgatást. Phil Lordnak és Chris Millernek állítólag azért kellett mennie, mert túl viccesre vették a figurát. Azért Han Solo figurája így is nagy potenciált tartogat, meglátjuk, mennyi marad meg a laza humorból a rendezőváltás után. Az mindenesetre mostanában derült ki, hogy ennek a filmnek is John Williams írja a főcímdalát, így a zene már biztos a lehető legjobb kezekben van.

Deadpool 2 (május 31.)

A Deadpool hatalmas 2016-os sikere bizonyította, hogy nemcsak a csuklyás erkölcscsőszöknek, de a cinikus és trágár szuperhősöknek is van létjogosultságuk a vásznon. A májusban érkező folytatásról ugyan keveset tudunk, még a pontos címét sem ismerjük, de az eddigi teaserek éppolyan viccesek és önironikusak voltak, mint az első rész. Szóval lehet reménykedni, hogy annak ellenére is jó lesz, hogy az első rész rendezőjét Ryan Reynolds kifúrta a rendezői székből.

Ocean’s 8 (június 7.)

Nem semmi sztárparádéval érkezik nyáron az Ocean’s Eleven női változata: Danny Ocean börtönből szabaduló húgát Sandra Bullock alakítja, de mellette Cate Blanchett, Helena Bonham Carter és Rihanna is részt vesz a nyolcfős csapatban, amely New York legértékesebb nyakláncát akarja elrabolni. Az előzetes éppolyan elegáns szélhámoskodást és könnyed szórakozást ígér, mint a Clooney-féle trilógia. Ennél többet pedig aligha várhatnánk egy gengszterfilm és egy divatbemutató keresztezésétől.

Venom (Amerikai premierdátum: október 5.)

Tom Hardy játszotta már Batman ellenfelét, most Pókember régi nemezisét alakítja – igaz, Pókember állítólag fel se bukkan majd a filmben. Azt ugyan nem mernénk állítani, hogy a világnak égető szüksége lenne még egy végtelenségig elhúzható szuperhős franchise-ra, de a Venom legalább kellően atipikusnak és sötétnek tűnik az eddigi információk alapján. Már az is ígéretes, hogy itt alapvetően a rosszfiúra koncentrálunk majd a hősök helyett, Tom Hardy pedig egész biztosan emlékezetesebb alakítást nyújt majd a pszichotikus Venom szerepében, mint Topher Grace a Pókember 3-ban.

Loro (december)

Silvio Berlusconi élete önmagában is elég izgalmasnak tűnik, de még pikánsabb a helyzet, ha tudjuk, hogy Paolo Sorrentino rendez róla filmet. Semmi kétség, hogy a 21. század Fellinije nem ítélkezni akar a kortárs politika legnagyobb dzsigolója fölött, hanem igyekszik megtalálni az esendő embert a korrupciós és prostitúciós botrányok mögött, aki valójában csak egy kis szeretetre vágyik, ahogy mi mindannyian. És bár a 81 éves Berlusconi aggodalmát fejezte ki a film miatt, a villáját és a ruhatárát állítólag kölcsönadta a forgatáshoz. Sőt, úgy tűnik, hogy titokban ő is a filmnek kampányol, hiszen nemrég – hosszú idő után – visszatért a politika színpadára. Berlusconit az egyik legismertebb olasz színész, Toni Servillo alakítja a filmben, aki az Oscar-díjas A nagy szépség főszereplője is volt.