Robbantottak Damaszkuszban, nem messze onnan, ahol Emmanuel Macron megszáll

Robbanásokat lehetett hallani kedden reggel a szíriai fővárosban, írja a Reuters. A lap biztonsági forrásokból úgy értesült, hogy a robbanások Emmanuel Macron szállodájához közel voltak.
A környező utcákat lezárták, és megerősítették a rendőri jelenlétet.
Macron az első EU-s vezető, aki Damaszkuszba látogatott Bassár el-Aszad bukása óta.
A francia elnök megérkezését követően az X-en azt írta:
azért vagyok itt, hogy megerősítsem Franciaország elkötelezettségét a szíriai nép felé. Egy szuverén Szíria felé, amely egyesülni tudott sokféleségében, és békében él együtt szomszédaival. Nyissuk meg közösen a stabilitás és a béke új fejezetét!