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Nagyvilág

Robbantottak Damaszkuszban, nem messze onnan, ahol Emmanuel Macron megszáll

Ludovic MARIN / AFP
admin Vaskor Máté
2026. 07. 07. 09:54
Ludovic MARIN / AFP

Robbanásokat lehetett hallani kedden reggel a szíriai fővárosban, írja a Reuters. A lap biztonsági forrásokból úgy értesült, hogy a robbanások Emmanuel Macron szállodájához közel voltak.

A környező utcákat lezárták, és megerősítették a rendőri jelenlétet.

Macron az első EU-s vezető, aki Damaszkuszba látogatott Bassár el-Aszad bukása óta.

A francia elnök megérkezését követően az X-en azt írta:

azért vagyok itt, hogy megerősítsem Franciaország elkötelezettségét a szíriai nép felé. Egy szuverén Szíria felé, amely egyesülni tudott sokféleségében, és békében él együtt szomszédaival. Nyissuk meg közösen a stabilitás és a béke új fejezetét!

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