Robbantottak Damaszkuszban, nem messze onnan, ahol Emmanuel Macron megszáll

Robbanásokat lehetett hallani kedden reggel a szíriai fővárosban, írja a Reuters. A lap biztonsági forrásokból úgy értesült, hogy a robbanások Emmanuel Macron szállodájához közel voltak.

A környező utcákat lezárták, és megerősítették a rendőri jelenlétet.

Macron az első EU-s vezető, aki Damaszkuszba látogatott Bassár el-Aszad bukása óta.

A francia elnök megérkezését követően az X-en azt írta: