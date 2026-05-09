Megerősítették: ide vezet Magyar Péter első hivatalos külföldi útja

Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útja keretében – erősítette meg a korábbi sajtóértesüléseket Ignacy Niemczycki lengyel külügyminiszter-helyettes szombaton az RMF FM rádiónak adott nyilatkozatában.
Magyar Péter a választási kampány során többször kijelentette, hogy első külföldi útja Varsóba vezetne, célja pedig a magyar–lengyel kapcsolatok helyreállítása. Ezt a győzelmi beszédében is megerősítette.
A PAP lengyel hírügynökség emlékeztetett, a két hagyományos szövetséges viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök oroszbarát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt.
Tusk szerint az európai vezetőknek türelmesnek kell lenniük Magyar Péterrel
Szerinte egyes európai kollégái progresszív–szélsőjobboldali összecsapásként értelmezik a magyar választásokat, de ez nem igaz.