Megerősítették: ide vezet Magyar Péter első hivatalos külföldi útja

2026. 05. 09. 12:01
Szajki Bálint / 24.hu

Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útja keretében – erősítette meg a korábbi sajtóértesüléseket Ignacy Niemczycki lengyel külügyminiszter-helyettes szombaton az RMF FM rádiónak adott nyilatkozatában.

Magyar Péter a választási kampány során többször kijelentette, hogy első külföldi útja Varsóba vezetne, célja pedig a magyar–lengyel kapcsolatok helyreállítása. Ezt a győzelmi beszédében is megerősítette.

A PAP lengyel hírügynökség emlékeztetett, a két hagyományos szövetséges viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök oroszbarát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt.

