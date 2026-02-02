Pozsonyi tüntetés: „Kíváncsiak voltunk, hogy a hatalom fel fog-e lépni, vagy blöfföl”

Tüntetést tartottak pénteken este Pozsonyban a szlovákiai büntető törvénykönyv módosítása ellen, amely szerint féléves börtönbüntetés járhat azért, ha valaki megkérdőjelezi a Benes-dekrétumokat. A demonstrációról a rendőrök elvitték Orosz Örsöt, mert a Magyar Szövetség politikusa egy olyan láthatósági mellényt viselt, amelyen az a felirat szerepelt: „Megkérdőjelezzük a a Beneš-dekrétumokat”. Lapunk megkereste a tüntetés egyik szervezőjét, Kovács Balázs publicistát, hogy részleteket tudjunk meg a demonstrációról.

Miért érezték fontosnak, hogy Pozsonyban tartsák a demonstrációt?

Szándékosan választottuk a fővárost, a belvárosnak ugyanis van egy történelmi vonatkozása is: a tüntetés néhány méterre zajlott attól az épülettől, ahol a reformkori országgyűléseket tartották. Kimondottan azt akartuk megmutatni, hogy van értelme a mi ügyeinket a pozsonyi nyilvánosságba is bevinni. Fontos volt, hogy egy olyan széles körű konszenzus alakuljon ki, ami nem csak magyarokat köt össze más magyarokkal, hanem a demokratikusan gondolkodó, a szólásszabadság tilalmát szintén sérelmező szlovákokkal is.

A tiltakozás fő oka a büntető törvénykönyv decemberi módosítása volt, ami kimondta, hogy fél év börtönt is kaphat az, aki megkérdőjelezi a Benes-dekrétumokat, egészen pontosan „a második világháború után kialakult jogi aktusokat” – ahogy a törvény fogalmaz, hiszen a Benes-dekrétumokat Szlovákiában helyi rendeletekkel és helyi törvényekkel ültették át a gyakorlatba. Azt azonban senki nem tudta, hogy mit ért ezalatt a törvényhozás, ahogy az sem volt világos, mit jelent a megkérdőjelezés és a tiltás. Hisz önmagában a Benes-dekrétumoknak, illetve az azt alátámasztó törvényeknek a létét senki sem kérdőjelezte meg. A probléma az, hogy elfogadták, és ma is alkalmazzák.

A tüntetés mennyiben érte el a célját?