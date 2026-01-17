Egy 11 éves pennsylvaniai fiú azért lőhette le az apját, mert az elvette tőle a Nintendo Switch játékkonzolját, írja a Guardian. A fiút gyilkossággal vádolják a családja duncanoni otthonában január 13-án történt lövöldözéssel összefüggésben.

A A WGAL News 8 helyi hírcsatorna által megszerzett bírósági iratok szerint a rendőrséget hajnali 3:20 körül riasztották a család otthonába, miután bejelentés érkezett egy életjeleket nem mutató férfiról. A rendőrök holtan, a fején lőtt sebbel találtak rá az ágyában a 42 éves Douglas Dietzre.

A rendőrség szerint a gyilkosság a gyerek születésnapján történt. Az egyenruhások a helyszínen állítólag hallották, amint a fiú azt mondta az anyjának: „Megöltem aput”. A gyerek azt nyilatkozta a hatóságoknak, hogy jó napja volt a szüleivel, de az iratok szerint dühös lett akkor, amikor apja azt mondta neki, hogy ideje lefeküdni.