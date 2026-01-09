25 évnyi tárgyalás után jóváhagyták az Európai Unió országai a Mercosur-kereskedelmi megállapodást – számolt be róla a Politico.

A Mercosur (magyarul Dél-amerikai Közös Piac) egy regionális gazdasági-kereskedelmi szövetség Dél-Amerikában, amelynek teljes jogú tagjai Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay. Az Egyesült Államok által a múlt héten megtámadott Venezuela elvben szintén tagja a szövetségnek, de 2016 óta politikai és jogállamisági okokból a tagságukat felfüggesztették.

A Mercosur államai bizonyos értelemben az Európai Unióhoz hasonlóan működnek együtt: közös külső vámtarifát alkalmaznak, a tagállamok között szabadkereskedelmi megállapodás van érvényben, a szövetség a gazdaságon belül elsősorban a mezőgazdaságra, a nyersanyagokra és az ipari termékekre fókuszál.

A Politicónak nyilatkozó négy diplomáciai forrás azt közölte, hogy az Európai Unió tagállamainak minősített többsége jóváhagyta az EU és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás aláírását. Az egyezményt

Ausztria,

Franciaország,

Írország,

Lengyelország

és Magyarország nem szavazta meg,

Belgium pedig tartózkodott a szavazástól.

Az uniós országoknak pénteken 17 óráig van idejük, hogy hivatalos kifogást nyújtsanak be.

A névtelen források elmondták: az EU-nagykövetek jóváhagyták azokat a kiegészítő mezőgazdasági piaci védőintézkedéseket is, amelyek akkor lépnének életbe, ha Brazíliából, Argentínából, Paraguayból és Uruguayból túlzottan megugrana az import.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke várhatóan a jövő héten Paraguayba utazik, hogy aláírja a megállapodást.

Az egyezménnyel kapcsolatos aggodalmak mások mellett abból táplálkoznak, hogy a Mercosur-országok, legfőképp Brazília és Argentína olcsón, nagy volumenben termelnek marhahúst, baromfit, cukrot, szóját. Az aggodalmakat részben igazolja, hogy az EU-ban szigorúbbak az állatvédelmi szabályok és a környezetvédelmi előírások, valamint a növényvédő szerekre vonatkozó korlátozások. Az egyezmény ellen tiltakozók félelme, hogy az olcsó importáru majd lenyomja az árakat, ami ellehetetleníti az európai gazdákat.

Az EU és a Mercosur országok közötti kereskedelmi egyezményt már szeptemberben bejelentették, ám a szavazást december közepén elhalasztották. Ennek oka, hogy Franciaország eleve késleltetni szerette volna, mert a francia mezőgazdaságnak szerintük nem tesz jót a megállapodás, miközben a német autóiparnak igen. A megállapodást támogató olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni decemberben az álláspontját megváltoztatva átállt a franciák oldalára, ami önmagában elég volt a szavazás elnapolásához.