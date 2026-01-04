kenyavíziló
Vízilótámadásban meghalt négy turista Kenyában

Illegálisan halásztak a tóban.

Négy fiatal férfi vesztette életét vízilótámadásban Kenyában a Naivasha-tó partján.

A helyi sajtó beszámolói szerint egy 14 fős csoport illegálisan halászott a tóban péntek éjszaka, amikor több víziló rájuk támadt. Az orvhalászok többségének sikerült biztonságos helyre úsznia, néhányuk azonban meghalt az állatok támadásban, illetve vízbe fulladt menekülés közben. A turisták körében is népszerű Naivasha-tó a fővárostól, Nairobitól 80 kilométerre keletre, a Hasadékvölgyben fekszik. Az éjszakánként a tóparton legelő vízilovak könnyen dühbe gurulnak, ha megsértik felségterületüket. A térségbeli szálláshelyek üzemeltetői ezért óva intik látogatóikat, hogy éjszaka a tó partján sétáljanak, vagy az állatok és a víz közötti területre keveredjenek.

