A Koránra esküdött fel éjfélkor New York új polgármestere

Csütörtök hajnalban beiktatták hivatalába New York 112. polgármestereként a demokrata Zohran Mamdanit. Az AP szerint Mamdani a Koránra tette le éjfélkor a hivatali esküjét. Ez volt az első alkalom, hogy New York polgármestere az iszlám szent szövegét használta a beiktatásán.

A 34 éves, Ugandában született Mamdani történelmet írt azzal, hogy ő lett a város első muszlim polgármestere, valamint az első dél-ázsiai (indiai) származású vezető, és több mint egy évszázada a legfiatalabb politikus, aki ezt a tisztséget betöltheti.

Az AP emlékeztet arra, hogy Mamdani elődeinek többsége a Bibliára esküdött fel, bár a szövetségi, állami és városi alkotmány betartására vonatkozó eskü nem követeli meg vallási szöveg használatát. Mamdani a kampány alatt is nyíltan hangot adott muszlim hitének, gyakran jelent meg a város mecseteiben.

Az AP szerint Mamdani a városháza alatti metróállomáson tartott ünnepségen két Koránra esküdött: az egyik a nagyapja könyve volt, a másik pedig egy kisméretű változat, amely a 18. század végéről vagy a 19. század elejéről származik. A kiadvány a New York-i Közkönyvtár Schomburg Fekete Kultúra Kutatóközpontjának gyűjteményének része. Ez egy rövid Korán, amely egyesíti a hit és az identitás elemeit New York történelmében, mondta Hiba Abid, a könyvtár közel-keleti és iszlám tanulmányokért felelős kurátora.

A zárt körű esküceremónián Mamdami felesége, Rama Duwaji, és szülei, Mira Nair filmrendező és Mahmood Mamdani, a Columbia Egyetem professzora is részt vettek.