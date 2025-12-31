perumachu picchuvonatbalesetturisták
Súlyos vonatbaleset történt a Machu Picchunál

Carolina Paucar / AFP
2025. 12. 31. 08:42
Két turistavonat ütközött össze frontálisan helyi idő szerint kedden Peru délkeleti részén, a híres Machu Picchu erődítményhez vezető úton, legalább egy ember meghalt, negyvenen megsérültek – idézi a perui hatóságok közleményét az MTI.

A halálos áldozat az egyik mozdonyvezető volt – közölte a cuscói regionális ügyészség.

A sérültek állampolgársága egyelőre nem ismert.

A Machu Picchu, amely 1983 óta a világörökség része, hivatalos adatok szerint naponta átlagosan 4500 látogatót fogad, köztük sok külföldit.

Az inkák híres városába a látogatók előbb vonattal, majd busszal jutnak el. A baleset helyi idő szerint 13 óra 20 perckor történt az Ollantaytambo és Machu Picchu közötti egyirányú vasútvonalon, az andoki Cusco régióban.

A vasútvonal koncessziós jogosultja, a Ferrocarril Transandino társaság közölte, hogy

a két vonat, az Inca Rail és a PeruRail üzemeltetőinek szerelvénye ütközött össze, ami emberáldozatokat és anyagi károkat követelt.

Az ügyészség közölte, jelenleg is dolgozik a vonaton utazó utasok számának megállapításán.

Egy egészségügyi tisztviselő szerint mintegy 20 ember állapota viszonylag súlyos. Egy rendőrtiszt hozzáfűzte, hogy a sérültek között külföldi turisták is vannak. Az AFP francia hírügynökség által közölt képek szerint a mozdonyok megrongálódtak, a pálya közelében könnyebben sérült utasok is láthatók. (MTI)

