Karácsony idején elkövetett terrorizmussal vádolják Moszkvát az ukránok, miután több ukrajnai megyéből jelentettek halálesetet okozó támadásokat

Több ukrajnai megyében okoztak haláleseteket és pusztítást orosz légicsapások – írja az MTI a regionális híradások alapján.

A délnyugat-ukrajnai Odessza megyében orosz dróntámadásban egy ember meghalt, két másik megsebesült, emellett károk keletkeztek a kikötői és az energetikai infrastruktúrákban.

Az északkelet-ukrajnai Harkivban egy ember halt meg és tizenöten sebesültek meg.

A Kijevtől északra fekvő Csernyihiv megyében két ember halt meg, két másik pedig megsebesült egy szerdai dróncsapásban – közölték a hatóságok csütörtökön.

Az energiaügyi minisztérium orosz támadások okozta számos áramszünetről számolt be országszerte. Az ukrán légierő közlése szerint az orosz erők az éjszaka folyamán 131, pilóta nélküli repülő szerkezettel támadtak, amelyek közül 106-ot le tudtak lőni, 22 pedig valamely településen csapódott be. Az ukrán vezetők karácsony idején elkövetett terrorizmussal vádolták Moszkvát, hozzátéve, hogy az áram- és fűtéskimaradások sok ember számára különösen veszélyesek.

Mikor tartják Ukrajnában a karácsonyt?

Az oroszoktól való elszakadást jelző fontos lépésként 2023 decembere óta már az ortodox keresztények is 25-én ünneplik Jézus születését Ukrajnában. A 2022 óta tartó háború egyik legnagyobb kulturális változásának minősül, hogy az ukránok szakítottak az ortodox naptárral, és áttér a római katolikus világban használatos Gergely-naptárra – ennek következménye lett a többi között az is, hogy a karácsonyt már nem január 7-én, a pravoszláv szokásoknak megfelelően tartják.

A változás nem csupán egy dátum átírását jelentette, az állam több más egyházi és világi ünnep időpontját is módosította. Alábbi cikkünkben részletesen írtunk ezekről a változtatásokról, és arról is, hogyan reagált minderre az ukrán nép.