háborúkarácsonyukrajnavallás
Tudomány

A háború a karácsony időpontját is megváltoztatta Ukrajnában

Miguel Candela / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
admin Lányi Örs
2025. 12. 24. 15:02
Miguel Candela / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
Az oroszoktól való elszakadást jelző fontos lépésként 2023 decembere óta már az ortodox keresztények is 25-én ünneplik a karácsonyt Ukrajnában. Cikkünkben azt mutatjuk be, miért volt jelentős lépés a naptárreform, és hogy viszonyult hozzá a társadalom.

Az elmúlt három év háborúja alatt Ukrajnában nemcsak a mindennapi élet rendje borult fel, de a kulturális és vallási hagyományok is jelentősen átalakultak. Az Oroszországtól való elszakadás egyik legszimbolikusabb döntése az volt, amikor az ukrán állam és több egyházi közösség úgy határozott, hogy szakít a korábban követett ortodox naptárral, és áttér a római katolikus világban használatos Gergely-naptárra. Ennek következményeképp a karácsonyt – amelyet a pravoszláv hagyományok szerint január 7-én tartottak – 2023 óta már 25-én ünnepli az ország nagy része.

A cikk tartalmából

Az ukrán egyházban már a háború előtt is felmerült, hogy szakít a korábban követett ortodox naptárral. Ezzel összhangban

  • az Ukrajnai Ortodox Egyház 2023 szeptemberétől átállt a revideált Julianus-naptárra.
  • Hasonlóképp döntött a görögkatolikus egyház is.
  • Az egyházi naptárreformot hamarosan állami szintű döntés követte.
  • A legfontosabb kérdés azonban az, hogyan fogadta ezt az ukrán társadalom.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Videón, ahogy víznyelőbe borul egy lakóhajó Angliában
Influenza: 46 ezren fordultak orvoshoz a múlt héten
Így úszható meg a karácsonyi túlzabálás és a vele járó plusz kilók
310 ezres fizetésért keresnek gyermekfelügyelőt a Szőlő utcai javítóintézetbe
Molnár Áron a Loupe tüntetésén a szabad közterekért, a tiszta közbeszédért, levegőért.
Gulyás „gerinctelen” Gergelynek üzent karácsonyi videójában Molnár Áron
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik