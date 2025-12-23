Legalább három ember, köztük egy gyermek is meghalt Ukrajnában a keddre virradóra végrehajtott orosz légitámadásokban. A kombinált támadás a nyugati régiók energiaellátó létesítményeit érintette a leginkább Julia Szvirjdenko ukrán miniszterelnök közlése szerint.

Zsitomir régióban a támadások egyik áldozata egy felnőtt és egy négyéves gyermek, de Kijev külvárosában is életét vesztette egy ember, ahol a helyi hatóságok öt sebesültről is beszámoltak.

Volodimir Zelenszkij az X-en mások mellett közölte, hogy a támadásban Oroszország több mint 30 rakétát és 650 drónt vetett be, Ukrajna legalább 13 régiójában.

Az ukrán hálózatüzemeltető szerint a támadások következtében a legtöbb régióban vészhelyzeti áramkimaradás történt. A helyi hatóságok szerint a kritikus és energetikai infrastruktúrában Csernyihiv Lviv és Odessza régióban keletkezett kár.

Amint arról korábban beszámoltunk, Lengyelország harci repülőgépeket vetett be a légtere védelme érdekében az Ukrajna nyugati része ellen indult orosz támadások miatt.