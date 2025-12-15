Fényűző körülmények között, mégis visszahúzódva él Moszkvában és az Egyesült Arab Emírségekben Bassár el-Aszad családja a volt szíriai diktátor egy évvel ezelőtti bukását követően – derül ki a The Guardian cikkéből, amely családi barátok, orosz és szíriai források beszámolóira, valamint kiszivárgott adatokra épül. A volt szíriai diktátor eszerint szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, de – a források szerint – újra elővette eredeti szakmáját, és szemészeti tanulmányokat folytat Oroszországban.

Aszad 2011-ben még Londonban képzett orvosként állt az arab tavasz célkeresztjében. Tizennégy év, több mint 620 ezer halott és csaknem 14 millió menekült után 2024 decemberében végül megbukott, miután a lázadók elérték Damaszkuszt. Akkor orosz katonai kísérettel vitték a hmejmími légibázisra, majd repülővel Moszkvába távozott.

A brit lap egy, a családhoz közel álló forrásra hivatkozva azt írta, hogy Aszad oroszul tanul, és „felfrissíti szemészeti tudását”. A lap szerint ez nem anyagi kérdés: a volt elnök a szíriai polgárháború előtt is rendszeresen praktizált Damaszkuszban, most pedig a moszkvai elit lehet a célközönsége.

A család feltehetően Moszkva egyik legelőkelőbb zárt negyedében, Rubljovkában él, ahol más, Oroszországba menekült politikusok – például Viktor Janukovics volt ukrán elnök – is otthonra találtak. Aszadék a vagyonuk jelentős részét már évekkel ezelőtt Oroszországba menekítették, így a nyugati szankciók ellenére sem szorultak meg.

Aszad politikailag viszont teljesen marginalizálódott. Kremlhez közeli források szerint Vlagyimir Putyin számára „irreleváns”, és az orosz hatóságok megtiltották neki, hogy nyilvánosan megszólaljon vagy politikai tevékenységet folytasson.

Bár interjúkat tervezett adni az RT-nek és egy amerikai jobboldali podcasternek, erre eddig nem kapott engedélyt.

A családon belül a legnagyobb figyelem Aszmára, a brit születésű volt first ladyre irányult, akit leukémiával kezeltek Moszkvában. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint egy kísérleti terápia után felépült.

A gyerekek viszonylag gyorsan alkalmazkodtak új életükhöz. Zein el-Aszad idén nyáron diplomázott a moszkvai MGIMO elit egyetemen, Hafez és Karim pedig – kiszivárgott adatok szerint – luxusvásárlással, edzőtermekkel és gyakori közel-keleti utazásokkal töltik mindennapjaikat. A család eredetileg az Egyesült Arab Emírségekbe költözött volna, de végül Moszkvában ragadtak: még az Emírségek számára is kényelmetlen Aszad tartós befogadása.

Miközben a közösségi médiát elárasztották a lázadók által talált, intim családi fotók, a volt diktátor továbbra is rejtély marad a nyilvánosság előtt. Egy, a szíriai háború diplomáciai hátterét jól ismerő elemző szerint Aszad családja mindig is zárkózott volt, és bukásuk után sem kívánnak kilépni az árnyékból.