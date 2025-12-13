andrej babiscsehországelhatárolódáskoalíció
Még nincs is kabinetje, de máris finoman elhatárolódott Orbántól az új cseh kormányfő, Andrej Babis

Dursun Aydemir / Anadolu / AFP
Andrej Babis cseh miniszterelnök találkozik Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel Brüsszelben, 2025. december 11-én.
2025. 12. 13. 14:02
Már kinevezték kormányfőnek, de miniszterei még nincsenek Andrej Babisnak, az októberi cseh választások győztesének. Az ország egyik leggazdagabb emberének nemcsak a tárcavezetőket kell hétfőn elfogadtatnia a köztársasági elnökkel, és kineveztetnie őket a koalíciós kormányába, hanem ténylegesen meg kell válnia dollármilliárdokat érő cégbirodalmától is. Babis nem véletlenül kezdte körültekintően a „turnéját” Brüsszelben. Óvatosan elhatárolta magát például Robert Ficótól és Orbán Viktortól is, hiába veszi hármukat egy kalap alá a nemzetközi sajtó és a magyar köztévé is.

Kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét Petr Pavel cseh köztársasági elnök. Babis kinevezése után azonnal, már kedden letette az alkotmány által előírt esküt, és ezzel hivatalosan Csehország miniszterelnöke lett.

Lukas Kabon / Anadolu / AFP Az ANO párt vezetője sajtótájékoztatót tart választási győzelmük után 2025. október 4-én.

Babis – akit két éve Petr Pavel győzött le az elnökválasztáson – Csehország egyik leggazdagabb embere, harminc napja van annak igazolására, hogy megszabadult üzleti érdekeltségeitől. Első miniszterelnöksége idején, 2017 és 2021 között folyamatosan támadták összeférhetetlenség miatt. Bírálói szerint ugyanis csak formálisan adta át dollármilliárdokat érő cégkonglomerátumának, az Agrofertnek a vezetését vagyonkezelőknek. Babis most határozottan állítja, hogy valóban meg kíván válni cégeitől.

Ez azért is szükséges, mert 2021 óta – amikor Babis ellenfelei kormányoztak – a prágai parlament szigorította az összeférhetetlenségi szabályokat, és egyszerű strómanokkal és „vagyonkezelőkkel” aligha operálhatna most a politikus. Jelenleg arra készül, hogy olyan vagyonkezelőkre bízza a cégcsoportot, akik nem neki adják majd vissza az Agrofertet, hanem gyermekei öröklik majd a konglomerátumot.

Andrej Babis ígéretet tett arra: mindent megtesz, hogy „Csehország legyen a világon a legjobb hely, ahol élni érdemes”. Babis a Patrióták Európáért pártcsalád egyik alapítója Orbán Viktorral és a szélsőséges osztrák ellenzéki Szabadságpárt vezetőjével, Herbert Kickllel együtt. A Politico máris arról kombinál, hogy Orbán, Babis és Robert Fico szlovák kormányfő közös nevezőre találhatnak számos európai kérdésben. A magyar közmédia is elemezte a magyar-szlovák-cseh együttműködés esélyét az EU-ban. Itt elsősorban a migráció, az EU „Green Deal”-je (környezetvédelmi csomagja) és Ukrajna támogatása merül fel, mint olyan kérdés, amelyben a magyar kormány „fontos szövetségest kaphat” az európai tanácsban (az unió legfőbb döntéshozó szervében, a kormány- és államfők tanácsában).

Nem akar Orbán klubjához tartozni

Ehhez képest Babis rögtön rácáfolt erre,

