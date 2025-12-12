A Reddit beperli Ausztráliát a közösségi média tiltása miatt

Alig lépett életbe szerdán a tizenhat éven aluliak közösségimédia-használatát tiltó törvény Ausztráliában, a Reddit máris bírásógon támadta meg azt– adta hírül a Reuters. A San Franciscó-i székhelyű vállalat – mely Ausztráliát az egyik legnagyobb piacának tekinti – a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott iratban azt kéri: nyilvánítsák érvénytelennek a tilalmat, mert az szerintük sérti az ország alkotmányában lefektetett politikai véleménynyilvánítás szabadságát.

Még ha a bíróság helyben is hagyná a tilalmat, a vállalat szerint nekik mentesülniük kellene alóla, mert nem felelnek meg a közösségi média definíciójának. A vád alperesként Ausztráliát és Anika Wells kommunikációs minisztert nevezi meg. Ha a 44 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú szilícium-völgyi óriás sikerrel jár, az más platformok előtt is megnyithatja az utat hasonló jogi lépések megtételére.

A kormány az ausztrál szülők és gyerekek oldalán áll, nem a platformokén és szilárdan ki fog tartani amellett, hogy megvédje a fiatal ausztrálokat a közösségi média káros hatásától

– fogalmazott a kommunikációs minisztérium szóvivője.

Mark Butler egészségügyi miniszter szerint a Reddit nem a fiatalok politikai önkifejezéséért, hanem a profitjáért indított pert, majd hozzátette: „lépésről-lépésre harcolni fogunk ez ellen a kezdeményezés ellen. Ez ugyanaz a hozzáállás, amelyet újra és újra láttunk a dohányipar részéről a dohányzás elleni szabályozásokkal szemben, és most ugyanezt látjuk egyes közösségimédia- vagy nagy technológiai vállalatok részéről”.

A Reddit beadványa szerint a 16 éven aluliak kizárása akadályozná a politikai diskurzust:

A 16. életévüket be nem töltött ausztrál állampolgárok hónapokon vagy éveken belül választópolgárokká válnak. Az általuk meghozandó döntéseket az a politikai kommunikáció fogja befolyásolni, amelyben a 18. életévük előtt vesznek részt

– áll a dokumentumban.

A szerdán életbe lépett közösségimédia-szabályozás alapján a tíz legnagyobb platformnak – köztük a TikTok, a Google és a Meta oldalainak – blokkolniuk kell a kiskorú felhasználók belépését, különben akár 49,5 millió ausztrál dolláros bírságot kockáztatnak, míg a kiskorú felhasználókat és gondviselőiket nem sújtja büntetés. A platformok azt mondják, olyan módszereket alkalmaznak a szabály betartására, mint a személy online tevékenységén alapuló korbecslés, illetve a szelfin alapuló életkor-meghatározás.