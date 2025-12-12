igor matovicszlovákiaverekedés
Nagyvilág

Alpári stílus, vizespalackkal dobálás a szlovák parlamentben

Igor Matovic Facebook-oldala
24.hu
2025. 12. 12. 16:13
Igor Matovic Facebook-oldala

A tegnap esti szlovák parlamenti ülésen elszabadultak az indulatok  – adja hírül az ujszo.com. A parlement végül megszavazta azt a javaslatot, miszerint fél év börtönnel büntetnék a Benes-dekrétumok megkérdőjelezését.

A vita kisebb verekedésbe torkollt, miután Igor Matovic, korábbi miniszterelnök (Szlovákia mozgalom) telefonjával próbálta felvenni, kik azok a képviselők a kormánykoalícióból, akik megszavazták a Btk. módosítását, amikor Erik Vlcek (Hlas) egy vizespalackkal dobta meg őt.

Mi van, te f*sz?!

– reagált Matovic az inzultusra.

Vélhetően ezután tört ki egy kisebb verekedés, de Matovic telefonja ezt már nem vette fel.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Európa ostrom alatt
Döntött Brüsszel: nem tiltják ki 2035-től a benzines autókat
Az USA feltételhez köti a részvételét a szombati háborúügyi tárgyaláson
Erős földrengés volt Japánban
Magyar Péter a Tisza országjárásán.
Magyar Péter nyilvánosságra hozta a kormány által eltitkolt gyermekvédelmi jelentést
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik