Epstein-ügy: újabb, Trumpot ábrázoló fotók kerültek nyilvánosságra

Újabb, Donald Trumpot és Jeffrey Epsteint közösen ábrázoló fényképeket hoztak nyilvánosságra a Képviselőház Felügyeleti Bizottságának demokrata tagjai – írja az NBC. A bizottság összesen 95 ezer képet kapott meg, köztük olyanokat is, melyeken Trump elnök és Steve Bannon, Trump korábbi tanácsadója is látható a korábban elítélt, majd cellájában öngyilkosságot elkövető szexuális ragadozóval.

A fotók között több olyan is található, amely a politika, technológia és filmipar vezető alakjait ábrázolja, többek között Bill Clinton volt elnököt, Larry Summers egykori pénzügyminisztert, Woody Allen színész-rendezőt valamint Bill Gates Microsoft-alapítót. De több fotón szerepel Alan Dershowitz, Trump korábbi ügyvédje is. Más fotókon szexuális segédeszközök és Trump arcával díszített óvszerek is láthatók, „Haaatalmas vagyok” felirattal.

A képek még több kérdést vetnek fel Epsteinről és kapcsolatáról a világ legbefolyásosabb férfijaival. Nem fogunk megállni, amíg az amerikai nép meg nem tudja az igazságot. Az Igazságügyi Minisztériumnak MOST kell kiadnia az összes iratot.

– nyilatkozta Robert Garcia képviselő, a bizottság egyik demokrata tagja.