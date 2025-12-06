tömegbe hajtottkarácsonysainte-anne
Tömegbe hajtott egy autós egy karácsonyi rendezvényen Sainte-Anne városában, többen meghaltak

2025. 12. 06. 22:00

December 5-én, helyi idő szerint este fél nyolckor a tömegbe hajtott egy autó egy karácsonyi rendezvényen Guadeloupe szigetén, Sainte-Anne városában. Tízen meghaltak, kilencen megsérültek – írja a The Indian Express.

Guadeloupe szigete Franciaország egyik tengerentúli megyéje a Karib-térségben. Sainte-Anne városának főterén az ünnepi fények felkapcsolása miatt gyűlt össze a tömeg péntek este, amikor egy autó közéjük hajtott.

A hatóságok még vizsgálják a baleset körülményeit, a sofőrt őrizetbe vették. Egyelőre nem tisztázott, hogy terrorcselekmény vagy baleset történt. A szemtanúk szerint elképzelhető, hogy a sofőr váratlanul rosszul lett, de ezt a hatóságok nem erősítették meg. A helyi média szerint a jármű vezetője alkohol és drogok hatása alatt állt.

Rendőri egységek, tűzoltók és mentősök siettek a helyszínre. A város polgármestere pedig válságstábot aktivált az áldozatok és családtagjaik támogatására, és az incidenst „szörnyű tragédiának” nevezte.

