A régióra leselkedő orosz veszélyről is beszélt a V4-ek esztergomi találkozóján Karol Nawrocki lengyel elnök – adta hírül a telex. A találkozó után az államfők sajtónyilatkozatot adtak, ebben a lengyel elnök többek között beszélt a térség fő kihívásairól és lehetőségeiről is, miközben a visegrádi formátum fontosságát hangsúlyozta.

A keleti szárnyat alkotjuk, ahol a fő kihívás az újra feléledő orosz imperializmus

– mondta Nawrocki, aki úgy véli, korlátozni kell az orosz hatást Európában. Szerinte hamis az a meggyőződés, hogy a háború csak Oroszország és Ukrajna között zajlik. Kiemelte: Moszkva a szabotázsokon és légtérsértéseken keresztül hibrid háborút folytat, ami hat Lengyelország működésére is„Erről a partnereknek beszélgetniük kell egymással. A transzatlanti szövetség építése az egész visegrádi csoport érdeke” – fogalmazott. Szerinte az Egyesült Államok erős jelenléte tudja szavatolni a régió biztonságát, erről győzködte a kollégáit is, majd hozzátette: de nem kell bezárni a V4-eket más régiók előtt sem.

Az energiapolitikában is szorosabb együttműködést szorgalmazott. Bár a magyar álláspontot nyíltan nem opponálta, de kiemelte: Lengyelország tengerpartja révén szerinte tudna amerikai gázt biztosítani a régiónak, ami a földrajzi helyzetük miatt kiszolgáltatottabb helyzetben lévő partnerországok számára lehetne segítség az orosz energiahordozókról való leválásban.„Ez majd egy versenyképes ajánlat kell, hogy legyen” – hangsúlyozta.