Leállt a Brüsszel melletti nemzetközi reptér

2025. 11. 26. 12:06
Háromnapos sztrájk miatt nem indít és nem is fogad járatokat a belgiumi Charleroi nemzetközi repülőtér – írta a La Libre Belgique belga napilap közlése nyomán az economx. A hétfőn kezdődött sztrájk miatt minden oda érkező és onnan induló szerdai járatot töröltek, bizonyos járatokat, köztük a ma délutáni budapesti járatot is a közeli, hollandiai Maastricht repülőterére irányítanak át.

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér is arról tájékoztatott, hogy a biztonsági és kiszolgáló személyzet országos sztrájkja miatt, valamint az utasok biztonsága érdekében szerdán nem indít járatokat, a legtöbb érkező járatot pedig törölték. A menetrend helyreállása mindkét repülőtér esetében csak csütörtökre várható.

Fennakadások tapasztalhatók a helyi és országos tömegközlekedésben is, míg a közszolgáltatások csak ügyeleti rendben érhetők el, valamint akadozik a szemétszállítás is. A megmozduláshoz az oktatási szakszervezetek is csatlakoztak, amelyek tagjaik romló munkakörülményeire és a szakmai elismerés hiányára panaszkodnak.

