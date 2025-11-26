A Fehér Ház szóvivőjének rokonára is lecsapott a bevándorlásügyi hivatal

Az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) őrizetbe vett egy nőt, aki rokoni kapcsolatban áll Karoline Leavitt Fehér Házi szóvivővel.

A brazil származású Bruna Caroline Ferreira – Leavitt unokaöccsének az édesanyja – november 12-én került őrizetbe Bostonban – közölte a nő ügyvédje a CNN-nel.

Egy, az ügyet jól ismerő forrás szerint Leavitt unokaöccse születése óta New Hampshire-ben él édesapjával, aki a szóvivő bátyja. A forrás szerint Ferreira és a Fehér Ház szóvivője már évek óta nem áll szóba egymással.

Az ICE-ot felügyelő Belbiztonsági Minisztérium szóvivője a CNN-nek azt mondta, Ferreira illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban, ugyanis évtizedek óta lejárt a turistavízuma. A tárca szerint 1999 júniusában el kellett volna hagynia az országot. A szóvivő szerint Ferreira amellett, hogy illegális bevándorló, körözik is hazájában: korábban „testi sértés” miatt tartóztatták le, jelenleg kitoloncolási eljárás alatt áll.

Az illegális bevándorlókkal szembeni fellépésért és a deportálásukért felelős ICE rendkívül megosztó szervezet az USA-ban, a munkahelyeken és családi otthonokban végrehajtott, erőszakos razziák miatt sok kritika éri őket.