Német külügyminiszter: Oroszország szándéka, hogy 2029-re készen álljon a háború lehetőségére a NATO-val

Az Oroszország jelentette fenyegetés túlmutat az ukrajnai háborún, és Európának nem szabad lebecsülnie ezt a veszélyt akkor sem, ha a harcok véget érnek – jelentette ki kedden a német külügyminiszter.

Cél az EU és a NATO

Johann Wadephul a Körber Alapítvány Berlinben rendezett külpolitikai fórumán figyelmeztetett, hogy „Oroszország a háború köré összpontosította gazdaságát és társadalmát, és sokkal több katonát toboroz annál, mint amennyire szüksége lenne az ukrajnai háborúhoz”, hozzátéve, hogy az újonnan besorozottak száma „havonta egy egységgel nő”.

Olyan egységekkel, amelyek nyilvánvalóan minket, az Európai Uniót és a NATO-t is célba vesznek

– szögezte le.

A tárcavezető elmondta továbbá azt is, hogy a német hírszerzés értékelése szerint Oroszország szándéka, hogy 2029-re készen álljon „legalábbis a háború lehetőségére” a NATO-val.

Mint mondta, a Moszkva felől érkező fenyegetés „már valósággá vált”, aláhúzva, hogy a hibrid hadviselés nyomán egyre inkább elmosódnak a háború és a béke közötti határvonalak, példaként pedig a drónok berepülését, a légtérsértéseket, szabotázsakciókat és a hamis hírek dömpingjét említette.

Béketerv

A Donald Trump amerikai elnök által beterjesztett, az ukrajnai háború lezárását célzó 28 pontos béketervvel kapcsolatban Wadephul úgy vélte, „Washington olykor unortodox módon közelíti meg a nehézségeket”, ugyanakkor leszögezte, hogy az amerikai kormánytisztviselők rugalmasak és nyitottak a megbeszélésre, Európával is.

Európát meghallgatják és beveszik a konfliktus lezárását célzó tárgyalásokba

– szögezte le.

A tárcavezető kollégájával, a fórumon szintén felszólaló Ajmán Szafadi jordániai külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján elmondta, jelenleg is élénk diplomáciai erőfeszítések zajlanak a háborút lezáró kompromisszum érdekében, ám kiemelte: ennek terhe elsősorban Vlagyimir Putyin orosz elnök vállán nyugszik.

A béke csakis Putyinon múlik; ő kezdte ezt a háborút, most tehát neki is kell befejeznie. Ha békét akar, hajlandónak kell lennie a tárgyalásokra. Mi, Ukrajna, Európa és az Egyesült Államok készen állunk, most övé a döntés

– fogalmazott Wadephul, azt vetve az orosz államfő szemére, hogy „egy egész generációt küld halálba”. „Ha ennek vége, ha Oroszország kész tárgyalni Ukrajnával, mégpedig egyenlő feltételekkel, akkor bizonyosan készek leszünk asztalhoz ülni bármikor” – szögezte le.