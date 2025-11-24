Erdogan felajánlotta Putyinnak, hogy legyenek Isztambulban a béketárgyalások

Vlagyimir Putyin az ukrajnai háború lezárásáról szóló amerikai javaslatról tárgyalt telefonon hétfőn Recep Tayyip Erdogannal, közölte a Kreml a BBC tudósítása szerint.

A közlemény szerint Putyin arról beszélt, hogy az amerikai terv az alapja lehet egy békemegállapodásnak Ukrajnával.

Az orosz elnök megerősítette Oroszország elkötelezettségét a háború politikai és diplomáciai rendezése mellett.

A Kreml arról is tájékoztatott, Erdogan tájékoztatta Putyint, hogy készek támogatni a békéért tett erőfeszítéseket, és felajánlották, hogy legyenek Isztambulban a tárgyalások.

A két ország delegációi korábban többször is tárgyaltak Isztambulban. Mindeközben a magyar kormány biztos abban, hogy ha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz.