Orbán Viktor: Lesz budapesti békecsúcs, ami késik, az jön

Orbán Viktort és családját magánaudiencián fogadta XIV. Leó pápa a Vatikánban. A miniszterelnök ezt követően olasz kollégájával, Giorgia Melonival is tárgyalt Rómában.

Van a világban egy háborúellenes, rejtett hálózat, amely olyan vezetőkből állnak, akiknek a legfontosabb a béke. Ennek a hálózatnak van egy spirituális, lelki központja, itt a Vatikánban

– mondta Orbán az M1-nek adott interjújában Rómában. A másik ilyen központ Orbán szerint immár az USA-ban van, noha az előző amerikai elnök nem volt elkötelezett a béke mellett. A béke érdekében érdemi politikai nyomást ők tudnak tenni.

Orbán elmondta, hogy a nyugati ember érzékcsalódása, hogy kisebbségben vannak a békepárti vezetők: az arabok, valamint Kínával az élen a távol-keletiek mind a béke oldalán állnak.

A kormányfő elmondta, hogy a szentatya járt már Budapesten, mert Ferenc pápa látogatása során ő is delegáció tagja volt. A pápát nyugatos műveltségi emberként jellemezte.

Orbán az elhalasztott budapesti békecsúcsról is beszélt.

Békecsúcs az van. Az egy szándék, amit a két egymással tárgyaló fél kölcsönösen kinyilvánított. Budapesti békecsúcs az lesz. Ami késik, az jön, ezt mondanám

– mondta Orbán, de konkrét időpontot nem említett, hogy ez mikor várható. A miniszterelnök szerint néhány nap alatt össze lehet hozni a találkozót, ahogy az a sarm es-sejki békecsúcs esetében is történt, ahol a gázai tűzszüneti megállapodásról döntöttek.

A békecsúcs elnapolásáról az alábbi cikkünkben írtunk.

Orbán szerint orosz-ukrán tárgyalásból sosem lesz béke, ezért egy külső szereplőnek kell közbelépni. Az európaiak nem tárgyalnak, ami Orbán szerint egy katasztrofális hiba, de az amerikaiak igen.

Mi azt szeretnénk, ha az európai vezetők közvetlen, direkt kapcsolatba lépnének az oroszokkal, és döntenének az Ukrajnának nevezett terület jövőjéről

– mondta a kormányfő.

Orbán kijelentette, hogy az európai gazdaság jövője nem nyugaton, hanem Közép-Európában van. Európában nincs tőke az innovációra: Orbán szerit ha az a kevés, ami van, Ukrajnába megy, nem tudjuk tartani a lépést a technológiai versenyben. Ezért azt javasolja, hogy minél kevesebb pénzt adjunk Ukrajnának.

A köztévés propagandista nem győzte dicsérni a fideszes békemenet sikerét, amire Orbán elmondta, hogy számára első sorban október 23. egy felemelő nemzeti ünnep, ami első sorban nem a politikai versenyről szól. „Azt majd elrendezzük a választáson” – mondta Orbán, hozzátéve, hogy a figyelmük egyelőre a kormányzáson van, a munkája nagy részét ez teszi ki, de lassan fel kell pörgetniük a kampányt.