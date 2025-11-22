Fordulat Ukrajnában: Zelenszkijt tárgyalásra késztette a 28 pontos béketerv és Trump ultimátuma

Ukrajna és az Egyesült Államok magas rangú tisztségviselői között megkezdődnek a tárgyalások a békemegállapodás lehetséges feltételeiről – írta Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára szombaton. Az egyeztetések várhatóan Svájcban zajlanak majd.

A tárgyalásokra azért van szükség, mert fordulat történt az ukrán álláspontban. A fordulatot pedig az hozta meg, hogy az elmúlt héten nyilvánosságra került egy orosz-amerikai „titkos” béketerv 28 pontja. Hivatalosan nem tudni, mi is szerepel az állítólag Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja és Kirill Dmitrijev, a Kreml tanácsadója által kidolgozott tervezetben. Ám abban mindenki bizonyos lehetett: az ukránok nem örülnek majd a Washington és Moszkva közötti 28 pontos különalkunak, ami most tárgyalásokra kényszeríti őket.

Előzőleg ugyanis az amerikai elnöki adminisztráció Európát és Ukrajnát kihagyta az oroszokkal folytatott egyeztetésekből. Ráadásul Trump szinte megadásra vonatkozó ultimátumot intézett ukrán kollégájához, legalábbis a brit Sky News szerint. A béketerv elfogadására az amerikai elnök csütörtökig adott határidőt Volodimir Zelenszkijnek.

Amikor erről kérdezték, Trump csak annyit mondott a BBC szerint: „Van egy tervünk.” S hogy Zelenszkij mit tehet, arról pedig ennyit közölt: „El kell majd, hogy fogadja ezt.” Majd hozzátette: „Egy ponton el kell fogadnia valamit.”

A nemzetközi sajtó a Reuters és a Financial Times értelmezése alapján tárgyalja a 28 pontot, amelynek legfontosabb eleme az,