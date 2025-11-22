orosz-ukrán háború
Nagyvilág

Fordulat Ukrajnában: Zelenszkijt tárgyalásra késztette a 28 pontos béketerv és Trump ultimátuma

Anna Moneymaker / Getty Images
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump a Fehér Házban 2025. augusztus 18-án.
admin Szegő Iván Miklós
2025. 11. 22. 20:08
Anna Moneymaker / Getty Images
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump a Fehér Házban 2025. augusztus 18-án.
Fordulat történt az ukrán álláspontban, miután a napokban nyilvánosságra került egy orosz-amerikai „titkos” béketerv, amely kifejezetten hátrányosan érintené Kijevet. Zelenszkij ukrán elnök drámai dilemma elé került: „Vagy elveszítjük a méltóságunkat, vagy megkockáztatjuk egy kulcsfontosságú partner elvesztését” – mondta. Végül a tárgyalások mellett döntött. A napokban Svájcban kezdenek egyeztetéseket az ukránok az amerikai partnereikkel. Putyin orosz elnök mindenesetre üdvözölte a Donald Trump adminisztrációja és a Kreml emberei között informálisan kidolgozott béketervezetet, amely Ukrajna területi megcsonkítását és hadseregének korlátozását írná elő. Íme az amerikai béketervezet főbb pontjai.

Ukrajna és az Egyesült Államok magas rangú tisztségviselői között megkezdődnek a tárgyalások a békemegállapodás lehetséges feltételeiről – írta Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára szombaton. Az egyeztetések várhatóan Svájcban zajlanak majd.

A tárgyalásokra azért van szükség, mert fordulat történt az ukrán álláspontban. A fordulatot pedig az hozta meg, hogy az elmúlt héten nyilvánosságra került egy orosz-amerikai „titkos” béketerv 28 pontja. Hivatalosan nem tudni, mi is szerepel az állítólag Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja és Kirill Dmitrijev, a Kreml tanácsadója által kidolgozott tervezetben. Ám abban mindenki bizonyos lehetett: az ukránok nem örülnek majd a Washington és Moszkva közötti 28 pontos különalkunak, ami most tárgyalásokra kényszeríti őket.

Előzőleg ugyanis az amerikai elnöki adminisztráció Európát és Ukrajnát kihagyta az oroszokkal folytatott egyeztetésekből. Ráadásul Trump szinte megadásra vonatkozó ultimátumot intézett ukrán kollégájához, legalábbis a brit Sky News szerint.  A béketerv elfogadására az amerikai elnök csütörtökig adott határidőt Volodimir Zelenszkijnek.

Amikor erről kérdezték, Trump csak annyit mondott a BBC szerint: „Van egy tervünk.” S hogy Zelenszkij mit tehet, arról pedig ennyit közölt: „El kell majd, hogy fogadja ezt.” Majd hozzátette: „Egy ponton el kell fogadnia valamit.”

A nemzetközi sajtó a Reuters és a Financial Times értelmezése alapján tárgyalja a 28 pontot, amelynek legfontosabb eleme az,

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„További munkát igényel” – reagáltak az európai vezetők Trump ukrajnai béketervére
Politico: Orbán levélben sürgeti az EU-t, hogy feltétel nélkül támogassa Trump béketervét, és vegye fel a kapcsolatot Oroszországgal
Túl a sci-fiken: az elménket leigázó „agyfegyverek” veszélyeire figyelmeztetnek neves kutatók
Lemond a MAGA-szupersztár Marjorie Taylor Greene, miután Epstein-ügyben meghátrálásra kényszerítette Trumpot
Ömlik a hó: csodás képek az egyre fehérebb országról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik