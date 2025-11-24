Moszkva nem tudja, kinek higgyen a béketerv ügyében, olyan sok a spekuláció

Moszkva nem kapott hivatalos értesítést Washingtontól az amerikai béketerv módosított változatáról az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségének genfi tárgyalásai után – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

„Természetesen nagy figyelemmel követjük azokat a médiaértesüléseket, amelyek az elmúlt néhány napban bőségesen érkeztek Genfből, de hivatalosan még semmit sem kaptunk” – fogalmazott Peszkov, megtoldva azal, hogy a Kreml tudomásul vette, hogy a napok óta terítéken lévő 28 pontos béketerven eszközöltek valamilyen módosításokat. Ezekkel kapcsolatban azt mondta, nem lenne helyes megvitatni az amerikai béketervnek a médiában megjelent pontjait, mert ehhez a hivatalos információkból kell majd kiindulni.

A szóvivő elmondta azt is, hogy erre a hétre egyelőre nem terveztek orosz-amerikai tárgyalást az Egyesült Államok által javasolt ukrajnai rendezési tervről. Megismételte, hogy Oroszország erre továbbra is nyitott. Peszkovnak és a Kremlnek továbáb arról sincsenek információi, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jövő héten az Egyesült Államokban tárgyalhat.

Nagyon sok a spekuláció

„Ma reggel már hallottunk az európai tervről, amely első ránézésre egyáltalán nem konstruktív, nekünk nem felel meg” – ezt már Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója nyilatkozta orosz újságíróknak hétfőn Moszkvában.

Marco Rubio, amerikai külügyminiszter úr bejelentette, hogy az ukránokkal folytatott genfi tárgyalások teljes mértékben kielégítették az amerikai felet. De azt is mondta, hogy 28 pont van, meg hogy 26 pont van. Sok mindent. Ráadásul nagyon sok különböző spekuláció kering, nem világos, kinek higgyünk. Annak hiszünk, amit láttunk, annak, amit a megfelelő csatornákon átadtak nekünk

– szögezte le.

Megerősítette, hogy az amerikai rendezési tervről senki sem folytatott konkrét tárgyalásokat Oroszországgal, és nem győzte hangsúlyozni, hogy a terv pontjairól a feleknek érdemi megbeszélést kell folytatniuk egymással. „Megismerkedtünk egy változattal, amely összhangban van az Alaszkában elért megegyezésekkel. (…) Nem mindegyik, de sok pontja teljesen elfogadhatónak tűnik számunkra” –mondta Usakov, tényként kezelve azt is, hogy a tervezeten mind Oroszország, mind az Egyesült Államok és Ukrajna módosítani fog. Bejelentette , hogy Moszkva már kapott jelzéseket az Egyesült Államoktól, hogy személyes találkozón kezdjék meg az egyeztetés.

Egyelőre még nem született konkrét megállapodás az orosz és az amerikai képviselők találkozójáról” – tette hozzá.

Isztambul vagy Budapest?

A Kreml délután arról adott ki közleményt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt török kollégájával, Recep Tayyip Erdogannal az Ukrajna körüli helyzetről, egyebek között az amerikai javaslatok összefüggésében.

Putyin megjegyezte, hogy ezek abban a változatban, amellyel Moszkva megismerkedett, összhangban állnak az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozón folytatott megbeszélésekkel, és elvileg alapjául szolgálhatnak a végleges békés rendezésnek. Putyin újra elmondta Erdogannak, hogy Oroszország érdekelt az ukrajnai válság politikai-diplomáciai megoldásában, a török államfő pedig kifejezte szándékát, hogy minden lehetséges támogatást megad a tárgyalási folyamatnak, amelyhez Isztambult továbbra is kész tárgyalási helyszínként biztosítani – ha rajtuk múlik nem biztos, hogy az áhított békecsúcsot Budapeten rendezik majd.

Az orosz és a török fél megállapodott abban, hogy különböző szinteken erősítik a kapcsolattartást az ukrán ügyekben. Erdogan a moszkvai tájékoztatás értelmében megosztotta Putyinnal azokat a benyomásokat, amelyeket a Dél-Afrikában rendezett G20-csúcson szerzett a részt vevő országok vezetőivel folytatott találkozókon.