Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a svéd parlamentben beszélt arról, hogy mi az a nagy probléma, amit Putyin a tárgyalások során okoz, emellett az ukránok elsorolták azokat a dolgokat is, amikbe biztosan nem egyeznek bele a békekötés során.

Ukrajna kritikus pillanatban van, jelentős politikai nyomás nehezedik rá – szögezte mindenekelőtt az ukrán elnök a Krími Platform elnevezésű kezdeményezés stockholmi találkozóján tartott beszédében. „Szorosan együttműködünk az Egyesült Államokkal, az európai partnerekkel és sok más országgal, meghatározzuk azokat a lépéseket, amelyekkel véget vethetünk Oroszország Ukrajna elleni háborújának” – mondta Zelenszkij, aki megjegyezte, a médiában nagyon nagy a zaj, valóban nehéz kiszűrni, hogy mik az ügyet érintően a valós, releváns információk.

Az urkán elnök aztán azzal folytatta:

Putyin jogi elismerést akar arról, amit ellopott, meg akarja törni a területi integritás és a szuverenitás elvét. Ez a legnagyobb probléma.

Zelenszkij szerint azért fontos ezt tisztázni, mert ezt nemcsak Ukrajnától akarja, hanem az egész világtól, és ennek veszélyes következményei lehetnek.

Mire vágynak az ukránok?

Az utóbbi napokban porondon lévő, inkább az orosz érdekeket türöző 28 pontos béketerv arról is rendelkezik, hogy Ukrajnának területeket kell átadnia Oroszországnak. Zelenszkij most azt hangsúlyozta, hogy a határokat nem lehet erővel megváltoztatni.

Az elnök hozzátette, hogy Ukrajna az Egyesült Államokkal összehangolt több olyan lépést is, amelyek lehetővé teszik, hogy rendkívül fontos kérdések továbbra is napirenden maradjanak a tárgyalásokon. Elsősorban az összes ukrán fogoly szabadon bocsátásáról van szó a „mindenkit mindenkiért cserébe” elv alapján, valamint azokról a civilekről és gyerekekről, akiket Oroszország hurcolt el – mondta.

Ezek fontos lépések, de ahhoz, hogy valódi békét érjünk el, többre van szükség. Folytatjuk a munkát partnereinkkel, elsősorban az Egyesült Államokkal, olyan kompromisszumokat keresve, amelyek erősítenek bennünket, nem pedig gyengítenek.

– folytatta az ukrán elnök, leszögezve, továbbra is érvelni fognak amellet, mennyire veszélyes úgy tenni, mintha az agresszióra nem kellene odafigyelni, mintha minden magától megoldódott volna.

Az államfő felszólalása után Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke kijelentette, hogy Ukrajna nem fog beleegyezni az Oroszország által megszállt területek jogi elismerésébe, az ukrán fegyveres erőkre vonatkozó korlátozásokba vagy Ukrajna jövőbeli szövetségeire vonatkozó megkötésekbe. A házelnök hangsúlyozta, hogy ezek a szabályok olyan alapelvek, amelyeket senki sem sérthet meg a béketárgyalások során. Azt is kijelentette a svéd parlamentben, hogy Ukrajna EU- és NATO-tagságának minden béketervben szerepelnie kell.

(MTI)