„További munkát igényel” – reagáltak az európai vezetők Trump ukrajnai béketervére

Üdvözöljük az Egyesült Államok Ukrajna békéjének megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseit. A 28 pontos béketerv vázlata fontos, az igazságos és tartós békéhez elengedhetetlen elemeket tartalmaz, de további munkálatokat igényel

– jelentette ki az Európai Bizottság elnöke, aki közreadta az amerikai béketervvel kapcsolatban elfogadott, tizenegy európai vezető, valamint Kanada és Japán miniszterelnöke által aláírt nyilatkozatot szombaton.

A közös nyilatkozatot Ursula von der Leyen mellett

António Costa , az Európai Tanács elnöke,

, az Európai Tanács elnöke, Friedrich Merz német kancellár,

német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök,

francia elnök, Keir Starmer , az Egyesült Királyság miniszterelnöke,

, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök,

olasz miniszterelnök, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök,

spanyol miniszterelnök, Alexander Stubb finn elnök,

finn elnök, Dick Schoof holland miniszterelnök,

holland miniszterelnök, Micheál Martin ír miniszterelnök,

ír miniszterelnök, Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök,

norvég miniszterelnök, Mark Carney kanadai miniszterelnök

kanadai miniszterelnök és Takaicsi Szanae japán miniszterelnök írta alá.

A nyilatkozattevők hangsúlyozták: a béketervnek az Európai Unióval és a NATO-val kapcsolatos elemei végrehajtásához az EU, illetve a NATO tagállamainak beleegyezése szükséges, ami – szavaik szerint – hangsúlyozza Ukrajna iránti nem szűnő támogatásukat. Közölték: készen állnak szerepet vállalni annak érdekében, hogy a béke Ukrajnában fenntartható legyen.

Aggódunk az ukrán fegyveres erőkre vonatkozó javasolt korlátozások miatt, amelyek sebezhetővé tennék Ukrajnát a jövőbeni támadásokkal szemben

– fogalmaztak, majd hozzátették, hogy a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

Közölték azt is, hogy az elkövetkező napokban is szorosan együttműködnek Ukrajnával és az Egyesült Államokkal.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ebben az ügyben is különvéleményen van.

(MTI)