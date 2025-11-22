Politico: Orbán levélben sürgeti az EU-t, hogy feltétel nélkül támogassa Trump béketervét, és vegye fel a kapcsolatot Oroszországgal

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, melyben azt sürgeti, hogy az EU fogadja el a 28 pontos amerikai békejavaslatot az orosz-ukrán háború lezárására. Minderről a Policito számolt be, miután eljutott hozzájuk a magyar kormányfő levele.

Az amerikai béketerv arra kényszerítené Kijevet, hogy területeket adjon fel, és jelentős mértékben csökkentse a hadserege méretét, miközben a háború utáni újjáépítésből származó profit 50 százaléka Washingtonhoz kerülne. Donald Trump amerikai elnök a jövő csütörtökig adott határidőt az ukránoknak a terv elfogadására, az amerikai és az ukrán tisztviselők hamarosan Svájcban tárgyalják a javaslatot.

Az európai vezetők épp válságtanácskozást tartanak arról, hogyan reagáljanak a javaslatra, amelyet Steve Witkoff, amerikai elnöki megbízott dolgozott ki az európai szövetségesek bevonása nélkül.

„Az európaiaknak azonnal és feltétel nélkül támogatniuk kell az Egyesült Államok békekezdeményezését” – írta a levelében Orbán. hozzátéve, hogy

az amerikai elnök támogatása mellett haladéktalanul el kell indítanunk az önálló és közvetlen tárgyalásokat Oroszországgal.

Egy névtelenséget kérő EU-tisztviselő a Politicónak elmondta, hogy Magyarország kivételével a többi 26 tagállam többször is egyértelműen kifejezte, hogy Ukrajna mellett áll. „Jelenleg intenzív egyeztetés zajlik európai és nem európai partnerekkel, hogy a kontinens továbbra is egységes maradjon a háború ügyében” — tette hozzá.

Orbán a levélben azt is közölte, hogy Magyarország nem támogatja, hogy az EU pénzügyi segítségét nyújtson Ukrajnának, és nem járul hozzá ahhoz sem, hogy ilyen döntés „az EU nevében és keretei között” szülessen meg.

Brüsszelben jelenleg azt próbálják kitalálni, hogyan lehetne az európai számlákon álló, befagyasztott orosz állami vagyont fedezetként használni ahhoz, hogy egy 140 milliárd eurós jóvátételi hitellel segítsék Ukrajnát. Ebben az ügyben a december 18-i uniós csúcson születhet döntés.