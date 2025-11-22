Lemond a MAGA-szupersztár Marjorie Taylor Greene, miután Epstein-ügyben meghátrálásra kényszerítette Trumpot

Marjorie Taylor Greene georgiai kongresszusi képviselő péntek este bejelentette, hogy lemond hivataláról, ami komoly fordulatot jelent azután, hogy nyílt konfliktusba került Donald Trumppal, majd végül néhány képviselőtársával közösen rá tudta kényszeríteni az elnökre akaratát az Epstein-iratok nyilvánosságra hozása ügyében.

Greene, aki a MAGA-mozgalom szupersztárja volt az amerikai politikában, egy videóüzenetben jelentette be a közösségi médiában, hogy 2026. január 5-én elhagyja a Kongresszust. A republikánus képviselő korábban Trump egyik legelszántabb védelmezőjeként volt ismert a Kongresszusban, de a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok nyilvánossá válásának követelése odáig vezetett, hogy szembekerült az elnökkel, aki azóta megvonta tőle támogatását és „árulónak” nevezte őt (a politikai nyomás odáig nőtt, hogy iratok nyilvánosságra hozatalát azóta Trump is aláírta).

„Túl nagy az önbecsülésem és a méltóságom, túlságosan szeretem a családomat, és nem akarom, hogy az én kedves körzetemnek el kelljen viselnie egy fájdalmas és gyűlölködő előválasztást ellenem attól az elnöktől, akiért mindannyian harcoltunk – csak azért, hogy aztán harcoljak és megnyerjem a választásomat, miközben a republikánusok valószínűleg elveszítik a félidős választásokat.”

És aztán elvárják tőlem, hogy megvédjem az elnököt egy impeachment eljárás ellen, miután gyűlölettel tízmillió dollárokat költött ellenem és megpróbált tönkretenni. Ez az egész annyira abszurd és teljesen komolytalan. Nem vagyok hajlandó »bántalmazott feleségként« reménykedni abban, hogy majd minden elmúlik és jobb lesz

– mondta a közösségi médiában megosztott videóban Greene, aki egészen a közelmúltig Trump egyik leghangosabb és legismertebb támogatója volt, az elmúlt hónapokban viszont a képviselő váratlan kritikussá vált a Trump-adminisztrációval szemben – nemcsak az Epstein-iratok kiadása miatt szállt szembe az elnökkel, hanem az Irán bombázása, Izrael támogatása, illetve a lejáró Obamacare-támogatások meghosszabbítása miatt is. Az utóbbi időben elkezdte megkérdőjelezni, hogy Trump valóban „America First” elnök-e.

Az összeesküvés-elméletekre régóta fogékony Greene amúgy gyakran került be a hírekbe szélsőséges, tényekkel laza kapcsolatot ápoló kijelentéseivel. Egyszer például azt állította, hogy a kaliforniai erdőtüzeket „zsidó űrlézerek” okozták, kétségbe vonta több iskolai lövöldözés valódiságát, összekeverte a Gestapót a gazpachóval, illetve hitet tett a QAnon-konteó mellett, aminek lényege a politikai és gazdasági elit tagjai egy pedofil sátánista gyerekgyilkos kannibál szektába tömörülnek, amely ellen Donald Trump titkos háborút folytat.