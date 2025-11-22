Nagyvilág

Lemond a MAGA-szupersztár Marjorie Taylor Greene, miután Epstein-ügyben meghátrálásra kényszerítette Trumpot

Elijah Nouvelage / AFP
Marjorie Taylor Greene és Donald Trump egy 2024-es kampányeseményen.
24.hu
2025. 11. 22. 08:05
Elijah Nouvelage / AFP
Marjorie Taylor Greene és Donald Trump egy 2024-es kampányeseményen.
Nem akar „bántalmazott feleséggé” válni, és védeni azt az elnököt, aki szerinte megpróbálta tönkretenni őt a konfliktusuk miatt.

Marjorie Taylor Greene georgiai kongresszusi képviselő péntek este bejelentette, hogy lemond hivataláról, ami komoly fordulatot jelent azután, hogy nyílt konfliktusba került Donald Trumppal, majd végül néhány képviselőtársával közösen rá tudta kényszeríteni az elnökre akaratát az Epstein-iratok nyilvánosságra hozása ügyében.

Greene, aki a MAGA-mozgalom szupersztárja volt az amerikai politikában, egy videóüzenetben jelentette be a közösségi médiában, hogy 2026. január 5-én elhagyja a Kongresszust. A republikánus képviselő korábban Trump egyik legelszántabb védelmezőjeként volt ismert a Kongresszusban, de a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok nyilvánossá válásának követelése odáig vezetett, hogy szembekerült az elnökkel, aki azóta megvonta tőle támogatását és „árulónak” nevezte őt (a politikai nyomás odáig nőtt, hogy iratok nyilvánosságra hozatalát azóta Trump is aláírta).

„Túl nagy az önbecsülésem és a méltóságom, túlságosan szeretem a családomat, és nem akarom, hogy az én kedves körzetemnek el kelljen viselnie egy fájdalmas és gyűlölködő előválasztást ellenem attól az elnöktől, akiért mindannyian harcoltunk – csak azért, hogy aztán harcoljak és megnyerjem a választásomat, miközben a republikánusok valószínűleg elveszítik a félidős választásokat.”

És aztán elvárják tőlem, hogy megvédjem az elnököt egy impeachment eljárás ellen, miután gyűlölettel tízmillió dollárokat költött ellenem és megpróbált tönkretenni. Ez az egész annyira abszurd és teljesen komolytalan. Nem vagyok hajlandó »bántalmazott feleségként« reménykedni abban, hogy majd minden elmúlik és jobb lesz

– mondta a közösségi médiában megosztott videóban Greene, aki egészen a közelmúltig Trump egyik leghangosabb és legismertebb támogatója volt, az elmúlt hónapokban viszont a képviselő váratlan kritikussá vált a Trump-adminisztrációval szemben – nemcsak az Epstein-iratok kiadása miatt szállt szembe az elnökkel, hanem az Irán bombázása, Izrael támogatása, illetve a lejáró Obamacare-támogatások meghosszabbítása miatt is. Az utóbbi időben elkezdte megkérdőjelezni, hogy Trump valóban „America First” elnök-e.

Az összeesküvés-elméletekre régóta fogékony Greene amúgy gyakran került be a hírekbe szélsőséges, tényekkel laza kapcsolatot ápoló kijelentéseivel. Egyszer például azt állította, hogy a kaliforniai erdőtüzeket „zsidó űrlézerek” okozták, kétségbe vonta több iskolai lövöldözés valódiságát, összekeverte a Gestapót a gazpachóval, illetve hitet tett a QAnon-konteó mellett, aminek lényege a politikai és gazdasági elit tagjai egy pedofil sátánista gyerekgyilkos kannibál szektába tömörülnek, amely ellen Donald Trump titkos háborút folytat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
55 napja a tengeren ragadt egy közel 3000 marhát szállító hajó
43 év után azonosították egy gyilkosság elkövetőjét Németországban
Újabb rejtélyes haláleset Isztambulban: meghalt egy 35 éves német férfi
Leáll a légi közlekedés szerdán Brüsszelben
„A DK nem hal bele, ha nem indul a választáson. Az ország hal bele” – elkísértük Dobrev Klárát az országjárására
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik