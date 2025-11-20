Szijjártó új szót talált az Oroszország ellen fellépő uniós vezetőkre

A kormány nem fogja azt engedni, hogy a szankciófanatikus európai politikusok megnöveljék a magyar családok energiaköltségeit – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.

A tárcavezető az európai unió külügyi tanács ülését követő sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy még alig fogadták el az előző szankciókat Oroszországgal szemben, máris zajlik az újabb, immár huszadik csomag összeállítása.

Világossá tették, hogy ebben az olajszállítások és a nukleáris együttműködés is benne kell legyen. Na, ezek azok a vörös vonalak, amiket a magyar nemzeti kormány soha nem fog engedni átlépni

– emelte ki.

Majd közölte, hogy az orosz olajszállítások és a nukleáris együttműködés ellehetetlenítése a magyar nemzeti érdekekkel élesen ellentétes lenne.

Oroszországgal való kőolaj- és nukleáris együttműködés nélkül nincs magyar energiabiztonság, nincs rezsicsökkentés. Ha az oroszokkal fel kell adni a kőolaj- és nukleáris együttműködést, akkor a magyar energiaszámlák rövid távon a háromszorosukra fognak nőni a magyar családok számára.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy a kormány nem fogja engedni, hogy a “szankciófanatikus európai politikusok” megnöveljék a magyar családok energiaköltségeit, főleg úgy, hogy az Egyesült Államokban mentességet adtak Magyarországnak az orosz energetikai szektort célzó korlátozások alól.

Miközben az óceán másik partján értik, látják, megértik, hogy Magyarország földrajzi helyzetéből fakad, hogy az Oroszországból származó energiahordozók nélkül fizikailag nem lehet ellátni az országot, addig itt Brüsszelben ezt nem értik meg. Ez is az őrületnek egy jele

– idézte a minisztert az MTI hozzátéve hogy Szijjártó leszögezte, hogy az EU-s szankciók bevezetéséhez egyhangúság szükséges, márpedig a kormány nem fog ehhez hozzájárulni.