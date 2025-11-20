óvodásokbalesetmikrobuszkassa
Nagyvilág

Óvodásokkal teli mikrobusz karambolozott Szlovákiában

admin Kassai Zsigmond
2025. 11. 20. 16:17

Óvodásokat szállító mikrobusz karambolozott Kassán – írta a Paraméter című szlovákiai magyar lap. A baleset az Eperjesi úton történt.

A Kassai Kerületi Tűzoltó- és Mentőszolgálat közlése szerint öt gyermek és egy felnőtt megsérült.

A lap azt írta, hogy a helyszínre elsőként érkező tűzoltók igyekeztek megnyugtatni a gyerekeket, ellátták a sérülteket és felmérték az érintettek egészségi állapotát.

Ezt követően semlegesítették a kifolyt üzemanyagot, a rendőrség megérkezéséig pedig irányították a forgalmat, valamint tűzmegelőzési intézkedéseket hajtottak végre a sérült járműveken

– közölte a mentőszolgálat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Donald Trump, a béna kacsa
Trump aláírta: ki kell adni az Epstein-iratokat
Orbán Viktor: Van három javaslat az asztalon
Kiszivárgott egy 28 pontos amerikai-orosz terv az ukrajnai háború lezárásáról
Videón mutatjuk, hogyan érkezik a havazás
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik