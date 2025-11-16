Elhurcolt műkincseket ad vissza a Vatikán Kanadának

62 darab, őslakosokhoz köthető műtárgyat adott át Kanadának a Vatikán – írja a BBC. A leleteket száz évvel ezelőtt vitték el különböző törzsektől, hogy egy római misszionáriusi múzeumban állítsák ki őket.

A tárgyakat XIV. Leó pápa november 15-én adta át a Kanadai Katolikus Püspöki Konferenciának (CCCB),

a szervezet célja most az, hogy visszajuttassa őket eredeti közösségeikhez.

A kanadai külügyminiszter üdvözölte a lépést.

XIV. Leó elődje, Ferenc pápa 2022-ben történelmi jelentőségű lépésként bocsánatot kért a kanadai őslakosoktól, amiért a katolikus egyház a bentlakásos iskolák révén szerepet vállalt a közösségeket érintő népirtásban és elnyomásban. A mostani nyilatkozat szerint a pápa azt szeretné, ha az ajándékozás a párbeszéd, a tisztelet és a testvériség jelképévé válna.

A tárgyakat misszionáriusok küldték Rómába azzal a céllal, hogy kiállítsák őket egy 1925-ös tárlaton. A leletek között megtalálható többek között egy inuit kajak, amelyet bálnavadászatra használtak, valamint egy, a krík által készített hímzett kesztyűkészlet.

A műkincsek jelenleg Rómában vannak, csak december 6-án szállítják át őket Kanadába. A CCCB azt tervezi, hogy átadja őket egy, a kanadai őslakos szervezeteket tömörítő csoportnak, a törzsek előre kifizették a hazaszállítás költségeit.

A tárgyak a Vatikáni Múzeum etnográfiai gyűjteményében őrizték. Az egyház szerint a műkincsek ajándékok voltak az őslakos vezetőktől, kritikusok viszont vitatják az eredetüket. A tárgyakat akkor vitték Európába, amikor a kanadai törvények és a katolikus rendeletek tiltották az őslakos spirituális gyakorlatokat, ami bizonyos, a szertartások során használt eszközök betiltásához vezetett.