írországautóbalesethaláleset
Nagyvilág

Öten haltak meg egy írországi autóbalesetben

24.hu
admin Ács Anna Mária
2025. 11. 16. 19:22
24.hu

Gyászba borult Írország, miután öt huszonéves fiatal életét vesztette egy tragikus autóbalesetben szombaton – írja a The Guardian. Az esetben érintett Volkswagen Golf és a vele ellentétes irányban haladó Toyota Land Cruiser Dundalk mellett csapódtak egymásba.

Az öt halálos áldozat, a 21 éves Shay Duffy és Chloe Hipson, valamint a 23 éves Chloe McGee, Alan McCluskey, és Dylan Commins mind a Volkswagenben utaztak. Hatodik, meg nem nevezett utastársukat kórházba szállították, sérülései nem életveszélyesek.

Mélységes bánat nehezedik most az országunkra

– nyilatkozta az esettel kapcsolatosan az ír miniszterelnök-helyettes, Simon Harris.

Harris elismerését fejezte ki a helyszínre kiérkező mentősöknek és rendőröknek, akik elsőként szembesültek a szörnyű baleset kimenetelével. A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmaz,

el sem tudjuk képzelni, mennyire nehéz és tragikus körülmények közt találhatták magukat azok, akik tegnap este a helyszínre kiérve minden körülmény ellenére próbáltak segítő kezet nyújtani.

A baleset pontos körülményeit egyelőre vizsgálják az ír hatóságok.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orosz légitámadásban halt meg a csernobili katasztrófa első áldozatának özvegye
Nem hagyta az üres gépen business classra ülni a légikísérőket, felfüggesztették a pilótát
Szarajevói szafari: gazdagok fizethettek azért, hogy civilekre vadásszanak az ostromlott városban
Percekkel a kivégzése előtt tudta meg az elítélt, hogy kegyelmet kapott
Rég fájt ennyire – képeken a 96. percben elbukott magyar-ír vb-selejtező
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik