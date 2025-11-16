Öten haltak meg egy írországi autóbalesetben

Gyászba borult Írország, miután öt huszonéves fiatal életét vesztette egy tragikus autóbalesetben szombaton – írja a The Guardian. Az esetben érintett Volkswagen Golf és a vele ellentétes irányban haladó Toyota Land Cruiser Dundalk mellett csapódtak egymásba.

Az öt halálos áldozat, a 21 éves Shay Duffy és Chloe Hipson, valamint a 23 éves Chloe McGee, Alan McCluskey, és Dylan Commins mind a Volkswagenben utaztak. Hatodik, meg nem nevezett utastársukat kórházba szállították, sérülései nem életveszélyesek.

Mélységes bánat nehezedik most az országunkra

– nyilatkozta az esettel kapcsolatosan az ír miniszterelnök-helyettes, Simon Harris.

Harris elismerését fejezte ki a helyszínre kiérkező mentősöknek és rendőröknek, akik elsőként szembesültek a szörnyű baleset kimenetelével. A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmaz,

el sem tudjuk képzelni, mennyire nehéz és tragikus körülmények közt találhatták magukat azok, akik tegnap este a helyszínre kiérve minden körülmény ellenére próbáltak segítő kezet nyújtani.

A baleset pontos körülményeit egyelőre vizsgálják az ír hatóságok.