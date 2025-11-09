Sötétbe borul Ukrajna vasárnap, mert az orosz támadások lenullázták az áramtermelést

Áramszünet lesz Ukrajna legtöbb régiójában vasárnap nyolc és tizenhat óra között, miután az energiainfrastruktúra elleni orosz támadások „lenullázták” keleti szomszédunk energiatermelő kapacitását – derült ki az Ukrenergo állami villamosenergia-átviteli rendszerüzemeltető közléséből.

A Guardian ennek kapcsán ukrán illetékesekre hivatkozva azt írta, hogy pénteken és szombaton több száz orosz drónt lőttek ki országszerte ukrán energiatermelő létesítményekre, ami legalább hét ember halálát okozta. Az orosz támadások több ukrán városban is megzavarták az áram-, és vízellátást, valamint a fűtést, az állami Centerenergo pedig figyelmeztetett, hogy a termelőkapacitás „nullára csökkent”.

Az Ukrenergo közölte, hogy a javítások folyamatban vannak, az energiaforrásokat pedig átirányították.

Bár a helyzet mostanra némileg stabilizálódott, Kijev, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Harkiv, Poltava, Csernyihiv és Szumi régiókban továbbra is rendszeres áramkimaradások lehetnek – közölte szombaton este az Szvitlana Grincsuk ukrán energiaügyi miniszter.

Andrij Szibiha külügyminiszter közölte, hogy orosz drónok vettek célba két nukleáris létesítményt Nyugat-Ukrajnában, és felszólította az ENSZ nukleáris felügyeleti szervét, hogy reagáljon a történtekre.

Szakértők szerint az energetikai infrastruktúrára mért orosz csapások miatt Ukrajnában még a tél beállta előtt összeomolhat a fűtési rendszer.

Olekszandr Harcsenko energiaszakértő szerdán egy sajtótájékoztatón azt nyilatkozta, hogy ha Kijev két erőműve és fűtőműve több mint három napra leáll, amikor a hőmérséklet mínusz 10 fok alá süllyed, az „technológiai katasztrófát” eredményezne az ukrán fővárosban.