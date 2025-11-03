Erős földrengés szedett halálos áldozatokat Afganisztánban

Legalább nyolc ember életét vesztette, és mintegy kétszázan megsérültek, amikor hétfő hajnalban 6,3-as erősségű földrengés rázta meg Észak-Afganisztánt – közölte afgán hatósági források alapján az MTI.

A rengés epicentruma Mazar-i-Sharif városa közelében, Balkh tartományban volt, a földmozgás 28 kilométer mélységben történt – jelentette az USGS amerikai földtani szolgálat. A szervezet narancs riasztást adott ki, „jelentős áldozatok és széles körű károk” lehetőségére figyelmeztetve. A Reuters értesülései szerint legalább hét halálos áldozat és mintegy 150 sérült volt a hétfő reggeli órákig.

A Samangan tartományi egészségügyi hatóság szóvivője, Samim Joyanda közölte, hogy az áldozatokat és sérülteket kórházakba szállították, a helyi egészségügyi intézmények zsúfoltak. A földrengés részben megrongálta a város híres Kék Mecsetét (Blue Mosque) is – erősítette meg Haji Zaid, Balkh tartomány szóvivője.

Az APA/AFP beszámolója szerint a nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség legalább kilenc halottról adott tájékoztatást. Több mint 260 sérültet regisztráltak a két tartományban. A földrengést a több száz kilométerre fekvő Kabulban is érezni lehetett; helyszíni tudósítások szerint sokan rémülten rohantak az utcára. Az afgán hatóságok figyelmeztettek, hogy a mérleg a mentési munkálatok előrehaladtával még emelkedhet, mivel a kommunikáció több hegyvidéki térségben megszakadt. Afganisztán az utóbbi években többször is súlyos földrengéseket szenvedett el. Augusztusban több mint kétezer ember halt meg egy 6,0-ás erősségű keleti rengésben, míg 2023-ban Herat térségében mintegy ezerötszáz halálos áldozatot követelt egy földrengéssorozat. A Hindukus-hegység térsége két nagy aktív törésvonal találkozásánál fekszik, ami miatt az ország különösen földrengésveszélyes.