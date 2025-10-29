Nem áll nyerésre Orbán nagy barátja, Gert Wilders a holland választáson

Geert Wilders iszlámellenes Szabadságpártja szoros versenyre számíthat a szerdai hollandiai választásokon, és még ha meg is nyeri a szavazatokat, minimálisnak tűnik az esélye egy új kormány megalakítására – írja a BBC.

A holland választók az ország több mint 10 000 szavazókörzetének többségében szerdán 21 óráig szavazhattak a parlamenti jelöltekre.

A legutóbbi, 2023. novemberi választáson Wilders került ki egyértelmű győztesként, de mostani szavazás előtti utolsó közvélemény-kutatások a támogatottságának csökkenését mutatták.

A BBC szerint Hollandiának, a krónikus lakáshiánytól a túlzsúfolt menekülttáborokig, komoly válságtünetekkel kellett szembenézni az utóbbi időkben. A megélhetési költségek az egekbe szökő bérleti díjak és az egészségügy miatt jelentősen megemelkedtek.

Orbán Viktor nagy barátjának, Gert Wildersnek a helyzetét rontja, hogy a riválisok most nem hajlandók együttműködni vele, miután tavaly júniusban megbuktatta saját koalíciós kormányát. Még ha Wilders pártja vezet is, a következő holland kormány nagyobb valószínűséggel a balközép vagy a jobbközép pártból kerül ki.

Az urnazárás után kiadott exit poll szerint ráadásul a D66 párt van az első helyen áll, Wilders VVD-je csak második. A balliberális D66, amelyet Rob Jetten vezet, a mostani állás szerint 27 képviselőt szerezhet a 150 fős alsóházban.