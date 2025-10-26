Gyilkosság borzolja a kedélyeket Szlovéniában, két miniszter lemondott

Lemondott vasárnap Andreja Katic szlovén igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter, miután előző nap hajnalban az ország délkeleti részén található Novo Mesto városban egy támadás során meggyilkoltak egy férfit. Egy embert letartóztattak az ügyben, írja az MTI.

A szlovén Delo beszámolójában azt írta, romák egy csoportja vert halálra egy férfit Novo Mesto központjában, egy szórakozóhely eőtt. Az áldozat a fiáért érkezett a helyszínre a hajnali órákban, akit korábban inzultáltak az elkövetők. Miután a helyszínre ért, az apa lett a célpont.

Gregor Macedonij, a település polgármestere arról beszélt, aznap éjjel már be kellett avatkoznia a rendőrségnek, mert ugyanaz a csoport erőszakoskodott másokkal is.

A városban csendes megemlékezést és demonstrációt tartottak. A résztvevők szerint a romák okozta problémák súlyosbodnak ebben a régióban, miközben a kormány semmit nem tesz a megoldás érdekében.

Az eset és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartott több kormánytag, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetői.

Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob miniszterelnök pedig a tanácskozás után bejelentette a sajtónak, hogy elfogadta ezeket.

A lemondó miniszterek is közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért.

Andreja Katic közleményében azt írta:

egy megfenyegetett fiú az éjszaka segítségül hívta az apját, és amikor ő odaért, megtámadták, halálosan megsebesítették, majd később belehalt sérülésébe. Szomorúak, egyszersmind dühösek vagyunk, de a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak szakértelemmel és függetlenül tennie kell a dolgát.

A rendőrség egy 21 éves gyanúsítottat letartóztatott, de vizsgálja mások felelősségét is az emberölési ügyben.