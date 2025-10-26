oroszországvlagyimir putyinrakéták
Kreml: kemény lesz a válasz, ha nagy hatótávolságú fegyverekkel támadják Oroszországot

2025. 10. 26. 16:46
Kemény választ fog adni az orosz hadsereg, ha Oroszország belsejét nagy hatótávolságú fegyverekkel támadják – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című vasárnapi műsorában.

Nagyon sok pletyka kering most. Volodimir Zelenszkij maga is kijelentette a napokban, hogy állítólag rendelkeznek olyan katonai potenciállal, amely lehetővé teszi számukra, hogy mélyen Oroszország belsejében mérjenek csapást. A fegyveres erők keményen reagálnak majd erre, ahogy Vlagyimir Putyin mondta, megdöbbentő módon

– fogalmazott Peszkov.

Teljesen egyértelműnek nevezte Putyin szavait, és megjegyezte, hogy Ukrajna jelenleg aligha képes maga nagy hatótávolságú rakétákat gyártani, a birtokába került eszközök szerinte brit, német vagy olasz gyártmányúak lehetnek. (MTI)

