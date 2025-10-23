louvrerablásműkincsrablás
Így menekültek el a Louvre kirablói

2025. 10. 23. 15:10
Közzétették azokat a felvételeket, amelyeken a Louvre kirablóinak menekülése látható. A rablók daruval ereszkedtek le az utcára, közben több a rakparton haladó autós is csodálkozva nézte a mutatványukat. A bűnözők végül elektromos rollerekkel vegyültek el a párizsi forgalomban.

Mint ismert, vasárnap fényes nappal rámolták ki a világ egyik legismertebb múzeumát, a tettesek 88 millió euró értékű zsákmánnyal távoztak, köztük a francia koronaékszerekkel.

