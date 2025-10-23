Így menekültek el a Louvre kirablói

Közzétették azokat a felvételeket, amelyeken a Louvre kirablóinak menekülése látható. A rablók daruval ereszkedtek le az utcára, közben több a rakparton haladó autós is csodálkozva nézte a mutatványukat. A bűnözők végül elektromos rollerekkel vegyültek el a párizsi forgalomban.

🇫🇷 First footage of the Louvre heist shows burglars fleeing wildly Initially on a forklift, then on scooters through Paris streets. Crown jewels worth €88 million were stolen from the Louvre’s Apollo Gallery on Sunday. The heist lasted only 7 minutes and involved 4 suspects. pic.twitter.com/FXS2sl0jLE — Visegrád 24 (@visegrad24) October 23, 2025

Mint ismert, vasárnap fényes nappal rámolták ki a világ egyik legismertebb múzeumát, a tettesek 88 millió euró értékű zsákmánnyal távoztak, köztük a francia koronaékszerekkel.