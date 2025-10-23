A 19. oroszellenes szankciós csomagot is elfogadta az EU

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Ukrajna elleni folytatódó háború miatt a tizenkilencedik szankciós csomagját, amely további orosz energiaembargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki, és kriptoszolgáltatásokat sújtja – közölte hivatalosan az EU-tagországok kormányait képviselő Tanács csütörtök délelőtt.

A közlemény szerint az újabb csomag részeként az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését is, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben.

Ezen felül az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is, hogy korlátozza Minszknek az orosz háborús erőfeszítésekhez nyújtott támogatását – tették hozzá.

Minderre azt követően került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök és Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentették, hogy az Egyesült Államok szankciókat vet ki két nagy orosz olajcégre, a Rosznyeftre és a Lukoilra, hogy ezzel fokozzák a nyomást Vlagyimir Putyinon, hogy az mielőbb hajlandó legyen befejezni az ukrajnai háborút.