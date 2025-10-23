europolieurópai unióeurópai unió tanácsaorosz-ulkrán háború
Nagyvilág europoli

A 19. oroszellenes szankciós csomagot is elfogadta az EU

Thierry Monasse / Getty Images
admin Rugli Tamás
2025. 10. 23. 12:40
Thierry Monasse / Getty Images

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Ukrajna elleni folytatódó háború miatt a tizenkilencedik szankciós csomagját, amely további orosz energiaembargót tartalmaz, valamint az orosz háborús erőfeszítésekhez segítséget nyújtó, de az unión kívül letelepedett banki, és kriptoszolgáltatásokat sújtja – közölte hivatalosan az EU-tagországok kormányait képviselő Tanács csütörtök délelőtt.

A közlemény szerint az újabb csomag részeként az EU megerősíti az orosz diplomaták unión belüli mozgásának ellenőrzését is, és további intézkedéseket vezet be az ukrán gyermekek jogellenes elhurcolásáért felelősökkel szemben.

Ezen felül az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is, hogy korlátozza Minszknek az orosz háborús erőfeszítésekhez nyújtott támogatását – tették hozzá.

Minderre azt követően került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök és Scott Bessent pénzügyminiszter bejelentették, hogy az Egyesült Államok szankciókat vet ki két nagy orosz olajcégre, a Rosznyeftre és a Lukoilra, hogy ezzel fokozzák a nyomást Vlagyimir Putyinon, hogy az mielőbb hajlandó legyen befejezni az ukrajnai háborút.

Kapcsolódó
Trump: Töröltük a találkozót Putyinnal, nem érezzük helyénvalónak
Az amerikai elnök Mark Rutte NATO-főtitkárral az oldalán kommentálta az orosz olajcégek ellen hozott szankciókat.

Ajánlott videó

EUROPOLI

Értsük meg Brüsszelt. A 24.hu uniós aloldala.
Kerner Zsolt további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

A Békemenet a Kossuth térhez ért

Orbán Viktor a Kossuth téren mond beszédet, Magyar Péter pedig a Hősök terén. Kövesse élőben a nap eseményeit élő hírfolyamunkban.
A Békemenet a Kossuth térhez ért
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik