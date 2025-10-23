Amerika szankciókat vetett ki az oroszokra

Az Egyesült Államok szankciókat vetett ki két nagy orosz olajcégre, a Rosznyeftre és a Lukoilra. Ez az első alkalom, hogy a Trump-kormányzat Oroszországot szankcionálja, és új lépést jelent az orosz-amerikai viszonyban.

Scott Bessent pénzügyminiszter jelentette be Washingtonban, hogy a két nagy olajcéget azért helyezik szankciók alá, mert Oroszország nem kellőképpen eltökélt a béke érdekében. Bessent felszólította Oroszországot, hogy

Hagyják abba az öldöklést,

És azonnal kössenek tűzszünetet.

Mivel Putyin elnök nem hajlandó befejezni a háborút, az Egyesült Államok szankciókat vet ki két nagy orosz olajcégre, amelyek a Kreml háborús gépezetét finanszírozzák.

– mondta Bessent, hozzátéve, hogy

A pénzügyminisztérium további lépésekre is hajlandó, hogy támogassa Trump elnököt egy újabb háború lezárásában.

Trump stábja korábban úgy látta, hogy a szankciók kizárnák a további diplomáciai tárgyalás lehetőségét, most viszont azt gondolják, hogy segíthetnek tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Vlagyimir Putyin kormányát.

Néhány nappal ezelőtt Donald Trump béketárgyalásra hívta Putyin elnököt Budapestre, ám a tárgyalást megelőző külügyminiszteri egyeztetésen látszott, hogy nem tudnak előrehaladni a tárgyalásokkal, és az oroszok nem akarnak engedni. Erről, és a tárgyalások jelentéséről itt írtunk részletesebben.