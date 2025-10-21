Egyre többen követelik Várhelyi Olivér lemondását a brüsszeli kémbotrány miatt

Múlt héten írta meg belga és német újságírókkal közösen készített cikkében a Direkt36, hogy a 2010-es években a magyar hírszerzés elkezdett kémkedni Brüsszelben. Ehhez uniós intézményeknél dolgozó magyarokat próbált beszervezni, viszont a magyar szolgálatok ezt annyira nyilvánvalóan és szakmaiatlanul csinálták, hogy lebuktak és szétesett a hálózatuk. A kémbotrány már az Európai Parlament előtt van, ráadásul a Politico hírlevele szerint

Ursula von der Leyen bizottsági elnökön egyre nagyobb a nyomás, hogy mondassa le Várhelyi Olivér egészségügyi biztost.

A magyar EU-képviselethez köthető kémkedési tevékenységek a Direkt36 cikke szerint abban az időben történtek, amikor Várhelyi Magyarország uniós nagykövete volt.

Több mint 60 akadémikus, a Good Lobby Profs nevű csoport képviseletében levélben fordult von der Leyenhez, melyben hangsúlyozzák, hogy a volt magyar hírszerzési vezető is elismerte a kémhálózat létezését, ami szerintük igazolja a vádakat. Ha von der Leyen ennek ismeretében mégsem szólítaná fel a távozásra Várhelyit, azt kérik, „nyilvánosan magyarázza meg, miért nem kívánja ezt meglépni az egyértelmű bizalomvesztés ellenére”, majd forduljon az Európai Unió Bíróságához, hogy megvizsgálhassák a lehetséges szankciókat.

Az Európai Bizottság egyik szóvivője, Mari Eccles újságírónak elmondta, hogy Brüsszel „nagyon komolyan veszi” a vádakat, és belső vizsgálóbizottságot állított fel az ügy kivizsgálására. A szóvivő hozzátette: Várhelyi arról tájékoztatta von der Leyent, hogy

semmilyen tudomása nem volt arról, hogy a magyar hírszerzés az Európai Bizottság munkatársait próbálta volna beszervezni a magyar EU-képviseleten töltött ideje alatt.

További kommentárt nem fűzött az ügyhöz.