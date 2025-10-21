250 millió dollárból építik át a Fehér Házat

Építési munkálatok megkezdését jelentette be a washingtoni Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök – írja az MTI.

Örömmel jelentem be, hogy megkezdődtek a munkálatok a Fehér Ház területén az új, nagy és gyönyörű bálterem építésére

– írta az amerikai elnök a Truth Social platformon helyi idő szerint hétfő este.

Az új terem építési költségeit 250 millió dollárra becsülik, a tervek szerint több mint nyolcezer négyzetméter alapterületű lesz, és akár ezer vendéget is tudnak ott fogadni. A terem külföldi állam- és kormányfők tiszteletére rendezett nagy vacsorák és más jelentős események helyszínéül fog szolgálni – emelte ki bejegyzésében az elnök.

A Fehér Ház érintett, keleti szárnyát teljesen modernizálják, és a munkálatok befejezése után szebb lesz, mint valaha

– emelte ki Donald Trump

Közlése szerint az új rész teljes egészében magánforrásokból, elsősorban „nagylelkű hazafiaktól és kiváló vállalatoktól” származó pénzből fog megépülni. Az elnök a múlt héten egy nagy vacsora keretében köszönte meg az adományokat. A vendégek között voltak olyan technológiai vállalatok képviselői, mint az Amazon, az Apple, a Meta, a Google, a Microsoft és a Palantir, valamint a védelmi ipar óriása, a Lockheed Martin.