boszniai szerb köztársaságmilorad dodikana trisic-babic
Megválasztották Orbán bukott boszniai szerb szövetségesének ideiglenes utódját

SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 19. 16:01
SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP

Ana Trisic-Babic lett a Boszniai Szerb Köztársaság ügyvezető elnöke, miután a boszniai szerb köztársaság nemzetgyűlése 48 képviselő támogatásával 40 ellenében megválasztotta őt – derül ki a Vajdaság Ma híradásából. A lap szerint a döntés indoklásában az áll, hogy a nemzetgyűlés az ügyvezető elnök kinevezésével a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányának védelmében lép fel, miután

a Bosznia-Hercegovinai Bíróság és a Központi Választási Bizottság alkotmányellenes és törvénytelen döntéseivel ellehetetlenítik a demokratikusan megválasztott Milorad Dodikot, hogy ellássa elnöki feladatait.

A bosznia-hercegovinai választási bizottság augusztus elején döntött úgy, hogy megfosztja elnöki hivatalától Orbán oroszpárti szövetségesét. A döntés hátterében az állt, hogy a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette az elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta. Milorad dodikot azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt nemzetközi főképviselő döntéseit, és aláírta az ő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt.

Mivel a boszniai törvények értelmében a börtönbüntetés pénzbírsággal kiváltható, Dodik kifizette a kiszabott 36 500 konvertibilis márka (mintegy 7,4 millió forint) összegű büntetést, de azt mondta, elnöki tisztségéről nem mond le.

A választási bizottság november 23-ra írta ki az elnökválasztást Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészében.

Ana Trisic-Babic korábban Bosznia-Hercegovina külügyminiszter-helyettese volt,  pályafutását a Szabad Európa Rádió újságírójaként kezdte, miniszterhelyettesi minőségében a bosznia-hercegovinai minisztertanács NATO-koordinációs csoportjának elnöke is volt. Biztonságpolitikai és államépítési szakértelmét akadémiai szinten is kamatoztatta, és olyan világszínvonalú intézmények programjainak öregdiákja, mint a Harvard Kennedy School of Government.

