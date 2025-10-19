északi áramlatrobbantásszijjártó péterorosz-ukrán háború
Nagyvilág

Szijjártó beleszólt a vezetékrobbantásról szóló vitába, pedig Berlin és Varsó nem élezné a konfliktust

KKM / MTI
Ismét fellángoltak a viták a Balti-tenger alatt húzódó Északi Áramlat gázvezeték 2022-es felrobbantása miatt. Van, aki terrorcselekménynek tartja ezt, mások hőstettnek. A 24.hu szakértője szerint ennek megítélése attól függ: ukrán katonák robbantották-e fel a vezetéket. A bíróságoknak kell dönteniük erről, ahogyan most Olaszországban és Lengyelországban is zajlanak a kiadatási procedúrák, miután a német ügyészség elfogatóparancsa nyomán mindkét országban egy-egy ukrán állampolgárt vettek őrizetbe. Sem Varsó, sem Berlin nem élezné a vitát, amelybe Szijjártó Péter beleszólt: a lengyel kormányfőt vádolja terroristák támogatásával.

Lengyelországban politikai konszenzus van arról, hogy az Északi Áramlat felrobbantása lengyel nemzeti érdek volt – mondta a 24.hu-nak Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. A biztonságpolitikai szakértő szerint ha sok mindenben nem is, de Ukrajna támogatásában egységes a lengyel politikai elit.

Márpedig ha Lengyelországban hőstettnek tartják az országot elkerülő, német-orosz gázipari együttműködés révén létrejött Északi Áramlat felrobbantását, akkor a tettes nem büntetést, hanem kitüntetést vagy dicséretet érdemelne – írja a DW. A német közszolgálati média szerint az akció végrehajtásával gyanúsított, és Lengyelországban letartóztatott 46 éves ukrán Volodimir Z.-t aligha adják ki Németországnak. (a döntés azóta meg is született, a lengyel bíróság elutasította a férfi kiadatását Németországnak).

Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő ennek kapcsán arról beszélt lapunknak, hogy Magyarországon az elemzők közül kevesen foglalkoznak azzal, hogy mit mond a nemzetközi jog a hasonló esetekről.

Ha ugyanis egy orosz tulajdonban lévő vezetéket robbantottak fel az ukránok – ahogyan azt mai tudásunk alapján sejtjük az eset hátterében –, akkor a nemzetközi jog szerint Kijev egy legitim célpontot támadott. Háború esetén ugyanis az ellenfél gázvezetéke ilyennek minősül.

Gyarmati álláspontját egyébként a cseh elnök egy korábbi nyilatkozata is megerősíti. Petr Pavel – aki korábban a NATO legmagasabb beosztásban szolgáló kelet-európai tábornoka volt – szerint legitim célpont lehetett a gázvezeték, ha valóban Ukrajna állt az akció hátterében. Ám Gyarmati hozzátette: az eset megítélése ennél bonyolultabb. Ahhoz ugyanis, hogy a nemzetközi jog szerint is legitim legyen a célpont, az ukrán katonaságnak kellett végrehajtania az akciót, továbbá felsőbb szinten kiadott parancsot kellett végrehajtaniuk az akció – katonaként szolgáló – kivitelezőinek.

