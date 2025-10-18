Portugáliában betiltanák a burkát

Jóváhagyta a portugál parlament a burkaviselés betiltásáról szóló törvényjavaslatot, amennyiben az elnök elfogadja azt, 200 eurótól 4000 euróig (78 000-től 1,5 millió forintig) terjedő bírságot kaphat az, aki nyilvános helyen viseli az arcot eltakaró ruházatot – írja a Guardian.

A burkatilalmat a szélsőjobboldali Chega párt javasolta, betiltanák azokat a ruhadarabokat, amelyeket „nemi vagy vallási” okokból viselnek: a burkát vagy a nikábot. A muszlim női viselet két típusát gyakran keverik, az előbbi egy teljes testet takaró öltözet, amelynél a szemet is elfedi egy áttetsző anyag, az utóbbinál a szemek látszanak, egy fejet és a hajat is eltakaró kendőről van szó. Az arcot eltakaró ruhadarabokat a legtöbb nyilvános helyen betiltanák, de a javaslat szerint továbbra is lehetne viselni a repülőgépeken, diplomáciai és vallási eseményeken.

A Chega törvényjavaslatában azzal érvelt, hogy az arc elrejtése az egyéneket – különösen a nőket – „kirekesztésnek és alárendeltségnek” teszi ki, és összeegyeztethetetlen olyan alapelvekkel, mint amilyen a szabadság, az egyenlőség és az emberi méltóság.

A törvényjavaslatot a parlament elfogadta, a következő lépés Portugália elnökére, Marcelo Rebelo de Sousára vár, aki aláírhatja vagy megvétózhatja a javaslatot, illetve visszaküldheti az alkotmánybíróságnak felülvizsgálatra. Amennyiben elfogadja, Portugália olyan országokat követhet, mint Ausztria, Franciaország, Belgium vagy Hollandia, ahol szintén részben vagy teljesen be vannak tiltva az arcot takaró muszlim öltözetek.