Pénzt önt a drónészlelésbe a német kormány

A németek túlnyomó többsége támogatja, hogy lelőjék az érzékeny helyszínek, köztük repülőterek fölött megjelenő illegális dtrónokat.

Ez derült ki a dpa német hírügynökség által megrendelt és a YouGov brit közvélemény-kutató csoport által végzett felmérésből.

Mely szerint:

a válaszadók 79 százaléka teljesen vagy inkább egyetért azzal, hogy a drónok lelövése észszerű intézkedés

és mindössze 6 százalék ellenezte a drónok leszedését

bő kétharmad (69 százalék) állította, hogy alapvetően aggasztják a közelmúltbeli drónészlelések

14 százalék azt válaszolta, hogy nem aggódik emiatt

15 százalék pedig semleges álláspontot képviselt az ügyben.

A kutatásban 2256 ember véleményét kérdezték meg október 10. és 13. között.

A kutatás előzménye, hogy a közelmúltban több német repülőtér működését zavarták meg ismeretlen drónok.

A drónészleléseket követően a német kormány az ország drónvédelmének fejlesztéséről döntött. Az év vége előtt a szövetségi rendőrség különleges egységeit egy drónvédelmi egységgel egészítik ki. Alexander Dobrindt belügyminiszter törvénymódosítással azt is lehetővé akarja tenni, hogy a fegyveres erők közbeléphessenek, ha katonai drónokat észlelnek az országban.

Az október elején a müncheni repülőtér felett észlelt drónokkal kapcsolatban Friedrich Merz kancellár azt a gyanúját fogalmazta meg, hogy orosz művelet állhat az akciók hátterében. A közvélemény-kutatásban megkérdezettek több mint fele (58 százalék) egyetértett ezzel az értékeléssel, úgy válaszolva, hogy Oroszország részvétele valószínű vagy nagyon valószínű; és 19 százalék vélte úgy, hogy az orosz érintettség csak kevéssé valószínű vagy nagyon valószínűtlen.

Moszkva tagadja, hogy köze lenne ezekhez a drónos akciókhoz.